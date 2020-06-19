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АвтоВАЗ подготовил Lada Granta к гонкам 

Авторамблер и ещё 6 3 часа назад
Lada Granta стала спорткаром
Фото: Авторамблер
Инженеры спортивного подразделения АвтоВАЗа Lada Sport построили гоночный автомобиль на базе товарной Lada Granta. "Горячий" хэтчбек будет участвовать в кольцевых гонках "Туринг-Лайт".
Гоночная Lada Granta получила облегченный каркас безопасности. Для снижения веса металлические капот, крышку багажника, а также часть остекления заменили на пластиковые.
Ходовая часть подверглась значительной доработке: инженеры изменили конструкцию подвески, в которой теперь используются сферические шарниры, заменили амортизаторы на новые.
Кроме этого, гоночная Granta обзавелась крупными тормозными дисками и 15-дюймовыми колесными дисками. По регламенту гонок для них положены два типа шины — дождевой и гоночный "слик".
Мотор объемом 1,6 л на спортивной Granta выдает 165 л.с. и развивает до 8 тыс. оборотов в минуту. Пару двигателю по решению инженеров может составить синхронизированная трансмиссия или кулачковая коробка.
Lada Granta остается самой популярной моделью на авторынке России. С января по май дилерам АвтоВАЗа удалось продать 38,44 тыс. таких автомобилей, что на 27% меньше, чем годом ранее.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Lada Granta , Lada , Автоваз
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