Lada Granta стала спорткаром

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Инженеры спортивного подразделения АвтоВАЗа Lada Sport построили гоночный автомобиль на базе товарной Lada Granta. "Горячий" хэтчбек будет участвовать в кольцевых гонках "Туринг-Лайт".

Гоночная Lada Granta получила облегченный каркас безопасности. Для снижения веса металлические капот, крышку багажника, а также часть остекления заменили на пластиковые.

Ходовая часть подверглась значительной доработке: инженеры изменили конструкцию подвески, в которой теперь используются сферические шарниры, заменили амортизаторы на новые.

Кроме этого, гоночная Granta обзавелась крупными тормозными дисками и 15-дюймовыми колесными дисками. По регламенту гонок для них положены два типа шины — дождевой и гоночный "слик".

Мотор объемом 1,6 л на спортивной Granta выдает 165 л.с. и развивает до 8 тыс. оборотов в минуту. Пару двигателю по решению инженеров может составить синхронизированная трансмиссия или кулачковая коробка.

Lada Granta остается самой популярной моделью на авторынке России. С января по май дилерам АвтоВАЗа удалось продать 38,44 тыс. таких автомобилей, что на 27% меньше, чем годом ранее.