Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось первое изображение загадочной модели Rolls-Royce 

Motor.ru и ещё 3 6 часов назад
Rolls-Royce показал изображение загадочной модели
Фото: Rolls-Royce
Компания Rolls-Royce готовит новую модель, первый тизер которой появился в Сети. На фотографии изображён загадочный автомобиль, который отличается от прочих моделей британского бренда. Издание Carscoops, опубликовавшее снимок, предполагает, что новинка может получить двери «крылья чайки», которые открываются вверх.
Rolls-Royce
Судя по изображению, автомобиль будет уступать по габаритам существующим моделям Rolls-Royce, получит только две двери, а также камеры вместо наружных зеркал. По одной из версий, это может быть уникальная машина, построенная в единственном экземпляре по заказу состоятельного клиента. В арсенале компании уже имеется собранный на заказ Sweptail, который в 2017 году обошёлся покупателю в 10 миллионов фунтов стерлингов (862 миллиона рублей по нынешнему курсу). Шасси и силовой агрегат (V12 объёмом 6,75 литра) для этой модели позаимствовали у снятого с производства Rolls-Royce Phantom Coupe.
Rolls-Royce Sweptail
Вероятно, Rolls-Royce намеревался представить новинку на юбилейном 70-м Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (Concours d’Elegance), который изначально был назначен на 16 августа 2020 года. Однако выставку отменили из-за пандемии коронавируса, следующий конкурс пройдет только в 2021 году. Не исключено, что вместо этого британский автопроизводитель проведен онлайн-премьеру. Она может состояться уже этим летом.
В мае этого года независимый дизайнер Райн Приск представил, каким бы мог быть гиперкар Roll-Royce: виртуальный автомобиль получился эффектным и даже сохранил неизменный «Дух экстаза» над фирменной решёткой радиатора.
Видео дня. Пожарный собрал авто в память о ветеране ВОВ
Motor.ru: последние новости
27 Tesla Model 3 заказали случайно. На 110 миллионов рублей! 27 Tesla Model 3 заказали случайно. На 110 миллионов рублей! Составлен рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом Составлен рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом Из Lada Granta сделали гоночный автомобиль Из Lada Granta сделали гоночный автомобиль
Комментарии
Бортжурнал , Rolls-Royce , Rolls-Royce Phantom
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вот новый поворот: в деле Ефремова другой потерпевший?
Вот новый поворот: в деле Ефремова другой потерпевший?
Озвучена статистика по каршерингу в Москве
Озвучена статистика по каршерингу в Москве
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества
Москвичи смогут обжаловать штрафы через смартфоны
Москвичи смогут обжаловать штрафы через смартфоны
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео
00:27
Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение