Rolls-Royce показал изображение загадочной модели

Компания Rolls-Royce готовит новую модель, первый тизер которой появился в Сети. На фотографии изображён загадочный автомобиль, который отличается от прочих моделей британского бренда. Издание Carscoops, опубликовавшее снимок, предполагает, что новинка может получить двери «крылья чайки», которые открываются вверх.

Rolls-Royce

Судя по изображению, автомобиль будет уступать по габаритам существующим моделям Rolls-Royce, получит только две двери, а также камеры вместо наружных зеркал. По одной из версий, это может быть уникальная машина, построенная в единственном экземпляре по заказу состоятельного клиента. В арсенале компании уже имеется собранный на заказ Sweptail, который в 2017 году обошёлся покупателю в 10 миллионов фунтов стерлингов (862 миллиона рублей по нынешнему курсу). Шасси и силовой агрегат (V12 объёмом 6,75 литра) для этой модели позаимствовали у снятого с производства Rolls-Royce Phantom Coupe.

Rolls-Royce Sweptail

Вероятно, Rolls-Royce намеревался представить новинку на юбилейном 70-м Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (Concours d’Elegance), который изначально был назначен на 16 августа 2020 года. Однако выставку отменили из-за пандемии коронавируса, следующий конкурс пройдет только в 2021 году. Не исключено, что вместо этого британский автопроизводитель проведен онлайн-премьеру. Она может состояться уже этим летом.

В мае этого года независимый дизайнер Райн Приск представил, каким бы мог быть гиперкар Roll-Royce: виртуальный автомобиль получился эффектным и даже сохранил неизменный «Дух экстаза» над фирменной решёткой радиатора.