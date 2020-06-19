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Битопливная LADA Vesta стала дороже 

Car.ru 3 часа назад
Битопливная LADA Vesta стала дороже
Фото: Car.ru
Автомобиль LADA Vesta, выпускаемый в комплектации с битопливным силовым агрегатом, стал дороже.
Прайс от российского производителя увеличился на все комплектации транспортного средства, кроме стандартного. Так, минимальное повышение цены — 3000 рублей, максимальное — 15000 рублей, сообщают СМИ.
Теперь, чтобы купить комплектацию Comfort, придется заплатить 882 тысячи рублей. Чтобы получить дополнительные функции, упрощающие использование авто, можно купить версии Luxe или Multimedia, их стоимость — 944 и 985 тысяч соответственно.
Самой дешевой остается версия Start, на которую ценники не увеличивались, она обойдется будущему владельцу всего в 851 тысячу рублей.
Появились также в продаже зимние версии, основанные на комплектации Comfort. В них отличительная особенность — подогрев руля и кожаная отделка. Ее стоимость — 918 тысяч рублей.
Под капотом устанавливается силовой агрегат на 1,6 литров, который может работать на метане и бензине, мощность силового агрегата — 106 лошадиных сил.
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada
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