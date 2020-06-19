Рассекречен ценник кабриолета Lexus LC500 

Фото: Lexus Стартовали продажи нового кабриолета модели Lexus LC500. Новинка поступила на рынок по цене от 9 миллионов 800 тысяч рублей. Примечательно, что купе, которое вышло 4 года назад, стоит на 300 тысяч рублей дешевле. Пока что новинка доступна в двух цветовых решениях крыши. В колористической гамме кузова также появится два новых оттенка. Производитель утверждает, что крыша способна закрываться всего за 15 секунд, при условии, что автомобиль будет двигаться со скоростью до 50 километров в час.

Помимо этого, шикарный кабриолет не даст своим пассажирам замёрзнуть, так как в него внедрена инновационная система обдува. Рулевое колесо начинает подогреваться вместе с креслами, а приятный тёплый поток воздуха направляется в область шеи пассажиров и водителя. Помимо этого, в салоне владельца порадует инновационная система мультимедиа. Под капотом кабриолета, как и в случае с купе, будет установлен пятилитровый агрегат на бензине с мощностью в 478 лошадиных сил.

Он сочетается с коробкой передач на 10 ступеней автоматического типа. В такой комплектации до первой сотни авто доберётся всего за 4.7 секунды. Помимо этого, с конвейера сходят и гибридные версии с общей отдачей в 359 лошадей.