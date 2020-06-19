Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

27 Tesla Model 3 заказали случайно. На 110 миллионов рублей! 

Motor.ru и ещё 1 6 часов назад
27 попыток: немец заказал электрокар почти на полтора миллиона евро
Фото: © Tesla
Житель Германии рассказал на Reddit.com о неудачной попытке заказать электрокар Tesla Model 3. Он планировал приобрести одну машину, однако случайно оформил заказ на 27 экземпляров на общую сумму 1 404 000 евро (110 миллионов рублей по нынешнему курсу).
По словам клиента, он выбрал нужную модификацию модели в конфигураторе, а проблемы возникли в процессе оплаты заказа — сайт выдал ошибку. Немцу пришлось оформлять заказ по новой, но и вторая попытка не увенчалась успехом. Таким образом, он совершил 26 неудачных попыток, и только на 27-й раз оплата прошла. Спустя некоторое время ему пришло подтверждение о заказе 27 автомобилей, каждый из которых стоил 52 тысячи евро (более четырёх миллионов рублей).
Только на следующий день ему удалось связаться со службой поддержки Tesla и рассказать о случившемся. Оператор признал, что с сайтом периодически возникают проблемы, и отменил заказ на все 27 электромобилей. Теперь клиенту предстоит заказывать Model 3 ещё раз.
Tesla Model 3 доступна с двухмоторной установкой и полным приводом: такой электромобиль проезжает на одном заряде 498 километров, а максимальная скорость составляет 225 километров в час. Покупателям также доступная топовая версия Performance, которая разгоняется с места до 97 километров в час за 3,5 секунды, максимальная скорость равна 249 километрам в час, а запас хода составляет 499 километров. В базовой комплектации электромобиль оснащён стандартной батареей, одного заряда которой хватает на то, чтобы проехать 350 километров.
Видео дня. Пожарный собрал авто в память о ветеране ВОВ
Motor.ru: последние новости
Появилось первое изображение загадочной модели Rolls-Royce Появилось первое изображение загадочной модели Rolls-Royce Составлен рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом Составлен рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом Из Lada Granta сделали гоночный автомобиль Из Lada Granta сделали гоночный автомобиль
Комментарии
Бортжурнал , Tesla , Tesla Model 3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобили с вариатором: почему их отказываются покупать
Автомобили с вариатором: почему их отказываются покупать
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
Россиянка на грузовике передавила стадо овец
Россиянка на грузовике передавила стадо овец
В озере в РФ нашли автомобиль с мертвой семейной парой
В озере в РФ нашли автомобиль с мертвой семейной парой
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео
00:27
Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение