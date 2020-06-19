27 попыток: немец заказал электрокар почти на полтора миллиона евро

Житель Германии рассказал на Reddit.com о неудачной попытке заказать электрокар Tesla Model 3. Он планировал приобрести одну машину, однако случайно оформил заказ на 27 экземпляров на общую сумму 1 404 000 евро (110 миллионов рублей по нынешнему курсу).

По словам клиента, он выбрал нужную модификацию модели в конфигураторе, а проблемы возникли в процессе оплаты заказа — сайт выдал ошибку. Немцу пришлось оформлять заказ по новой, но и вторая попытка не увенчалась успехом. Таким образом, он совершил 26 неудачных попыток, и только на 27-й раз оплата прошла. Спустя некоторое время ему пришло подтверждение о заказе 27 автомобилей, каждый из которых стоил 52 тысячи евро (более четырёх миллионов рублей).

Только на следующий день ему удалось связаться со службой поддержки Tesla и рассказать о случившемся. Оператор признал, что с сайтом периодически возникают проблемы, и отменил заказ на все 27 электромобилей. Теперь клиенту предстоит заказывать Model 3 ещё раз.

Tesla Model 3 доступна с двухмоторной установкой и полным приводом: такой электромобиль проезжает на одном заряде 498 километров, а максимальная скорость составляет 225 километров в час. Покупателям также доступная топовая версия Performance, которая разгоняется с места до 97 километров в час за 3,5 секунды, максимальная скорость равна 249 километрам в час, а запас хода составляет 499 километров. В базовой комплектации электромобиль оснащён стандартной батареей, одного заряда которой хватает на то, чтобы проехать 350 километров.