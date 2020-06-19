Гаишник заставил водителя растонировать Rolls-Royce

В центре Санкт-Петербурга сотрудник ГИБДД остановил Rolls-Royce с глубокой тонировкой стекол. Растонировать автомобиль пришлось прямо на месте.

Роскошный автомобиль остановили на пересечении Литейного переулка и Захарьевской улицы. Снимки и видео с места событий опубликовали вечером в четверг в сообществе "Дорожный инспектор" ВКонтакте.

Сообщается, что передние боковые стекла автомобиля пропускали 13% света, что является незаконным. Водителя обязали удалить затемняющую пленку на месте, что он и сделал с помощью инспектора.

Дорожный инспектор / vk.com

Сейчас российским водителям запрещено клеить тонировочную пленку с пропускной способностью менее 70% на лобовое и передние боковые стекла. Штраф за такое нарушение составляет 500 руб.

На автовладельца, который откажется удалить тонировку на месте выявления правонарушения, составляется требование о прекращении противоправных действий. Ранее в Генпрокуратуре РФ напомнили, что требование об устранении нарушения может быть выдано только в письменном виде.

Если водитель повторно попадется с незаконной тонировкой, ему грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. или до 15 суток административного ареста по статье 19.3 КоАП — "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".