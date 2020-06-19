Эксперты назвали способы быстрой продажи автомобиля 

Специалисты разбирались, как можно ускорить процесс продажи автомобиля с пробегом и дали несколько советов автолюбителям.

Среди наиболее быстрых способов продажи автомашины, автоэксперты выделяют на первый план продажу своего транспортного средства знакомым, друзьям или тем, кто проживает недалеко и собирается приобрести автомобиль с пробегом.

На втором месте по эффективности находится способ, который связан с размещением грамотно составленного объявления о продаже на одном или нескольких ресурсах. Необходимо выставить адекватную стоимость своего транспортного средства, указать преимущества и недостатки, продаваемой машины. Объективность хороший помощник в этом деле.

Стопроцентным способом избавления от ненужной техники можно считать сдачу автомобиля по программе Trade-in. Кроме продажи своего автомобиля можно сразу приобрести новое авто. Это подойдет тем, кто планирует, не откладывая, купить себе новую автомашину.