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Эксперты назвали способы быстрой продажи автомобиля 

Car.ru 20 минут назад
Эксперты назвали способы быстрой продажи автомобиля
Фото: Car.ru
Специалисты разбирались, как можно ускорить процесс продажи автомобиля с пробегом и дали несколько советов автолюбителям.
Среди наиболее быстрых способов продажи автомашины, автоэксперты выделяют на первый план продажу своего транспортного средства знакомым, друзьям или тем, кто проживает недалеко и собирается приобрести автомобиль с пробегом.
На втором месте по эффективности находится способ, который связан с размещением грамотно составленного объявления о продаже на одном или нескольких ресурсах. Необходимо выставить адекватную стоимость своего транспортного средства, указать преимущества и недостатки, продаваемой машины. Объективность хороший помощник в этом деле.
Стопроцентным способом избавления от ненужной техники можно считать сдачу автомобиля по программе Trade-in. Кроме продажи своего автомобиля можно сразу приобрести новое авто. Это подойдет тем, кто планирует, не откладывая, купить себе новую автомашину.
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Бортжурнал
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