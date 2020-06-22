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Седан Aurus внезапно засняли в Азербайджане 

Авторамблер и ещё 4 8 часов назад
Aurus Senat S600 внезапно «засветился» в Азербайджане
Фото: carsinbaku_official / Instagram
Aurus Senat S600 с азербайджанскими номерами заметили в Баку, хотя поставки товарных седанов клиентам собирались начать только в 2021 году.
Снимки черного автомобиля появились в Instagram @carsinbaku_official. Каким образом Aurus попал в Азербайджан, неизвестно. Также инкогнито остался владелец автомобиля. По некоторым данным, представительский седан может принадлежать посольству России в стране. Также возможно, что Aurus отправили на тесты по дорогам Азербайджана, чтобы проверить работоспособность седана с учетом специфики климата и местности.
carsinbaku_official / Instagram
Ранее Aurus уже попадался шпионам за пределами России. В мае в объектив фотошпионов попал седан в непривычном белом цвете с бельгийскими номерами.
Заказы на Aurus Senat S600 и лимузин L700 начали принимать в августе минувшего года. Ранее глава Aurus Адиль Ширинов сообщал, уже получено более 700 заявок на Aurus от различных клиентов.
Седан Aurus S600 оснащается гибридной силовой установкой на базе наддувного мотора V8 объемом 4,4 л, который агрегатируется с девятидиапазонным автоматом. Общая мощность установки составляет 600 л.с. Стоимость седана стартует с 18 млн руб.
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Бортжурнал , Адиль Ширинов
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