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Названы самые частые нарушения ПДД в Москве 

Авторамблер и ещё 1 1 час назад
Названы самые частые нарушения ПДД в Москве
Фото: РИА "Новости" / Илья Питалев
В мае столичные водители чаще всего превышали скоростной режим, сообщает пресс-служба Дептранса.
На втором месте в списке самых частых нарушений ПДД оказалось пересечение сплошной разметки и проезд в направлении, нарушающем требования знака.
Также во время пандемии москвичи часто выезжали на выделенные полосы для общественного транспорта и за стоп-линии.
В конце списка распространенный нарушений оказались проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на обочину.
Ранее сообщалось, что, несмотря на пандемию коронавируса и введенные ограничения, в России резко выросла смертность на дорогах. В первом квартале 2020 года смертность в авариях увеличилась на 8,2% в годичном выражении.
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Бортжурнал
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