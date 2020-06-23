Названы самые надежные подержанные автомобили 

Покупка машины с рук может стать лотереей с неожиданным и неприятным исходом, однако тщательное ознакомление с "матчастью" уменьшает шансы нарваться на проблемы. Эксперты сервиса "Автокод", изучившие тысячи машин на вторичке России, назвали шесть самых надежных моделей.
Так, лидерами рейтинга экспертов стали два "корейца" — Hyundai Elantra (Avante) и Kia Cerato. У автомобилей не гниют кузова и не клинят моторы, но недостатком можно считать "сверчки", возникающие на кузове уже после трех-четырех лет езды. Также не стоит выбирать ввезенные из Южной Кореи "серые" автомобили с мотором 1.8 GDI, который может быстро прийти в негодность из-за некачественного российского топлива.
Третье и четвертое место досталось японским Mitsubishi Lancer X и Mitsubishi Outlander XL. По словам экспертов, бывшие владельцы почти не жалуются на эти автомобили, которые остаются популярными на вторичном рынке. Среди проблем — "масложор" у Lancer X с моторами объемом 1,5 и 1,6 л, а также тычки вариатора на Outlander XL, выпущенном до 2008.
Далее следует спорная "ваговская" пара — Volkswagen Jetta Mk6 и Skoda Octavia A5. Несмотря на турбомоторы и "роботы", на машины не стоит вешать клеймо проблемных, считают в "Автокоде". Среди достоинств Jetta, к примеру, — шумоизоляция, просторный салон и качественные материалы, а Octavia отличается вместительным багажником. При выборе этих моделей эксперты советуют выбирать "атмосферники" 1.6 MPI.