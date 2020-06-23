Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые надежные подержанные автомобили 

Авторамблер и ещё 2 7 часов назад
Названы самые надежные подержанные автомобили
Фото: Авторамблер
Покупка машины с рук может стать лотереей с неожиданным и неприятным исходом, однако тщательное ознакомление с "матчастью" уменьшает шансы нарваться на проблемы. Эксперты сервиса "Автокод", изучившие тысячи машин на вторичке России, назвали шесть самых надежных моделей.
Так, лидерами рейтинга экспертов стали два "корейца" — Hyundai Elantra (Avante) и Kia Cerato. У автомобилей не гниют кузова и не клинят моторы, но недостатком можно считать "сверчки", возникающие на кузове уже после трех-четырех лет езды. Также не стоит выбирать ввезенные из Южной Кореи "серые" автомобили с мотором 1.8 GDI, который может быстро прийти в негодность из-за некачественного российского топлива.
Третье и четвертое место досталось японским Mitsubishi Lancer X и Mitsubishi Outlander XL. По словам экспертов, бывшие владельцы почти не жалуются на эти автомобили, которые остаются популярными на вторичном рынке. Среди проблем — "масложор" у Lancer X с моторами объемом 1,5 и 1,6 л, а также тычки вариатора на Outlander XL, выпущенном до 2008.
Далее следует спорная "ваговская" пара — Volkswagen Jetta Mk6 и Skoda Octavia A5. Несмотря на турбомоторы и "роботы", на машины не стоит вешать клеймо проблемных, считают в "Автокоде". Среди достоинств Jetta, к примеру, — шумоизоляция, просторный салон и качественные материалы, а Octavia отличается вместительным багажником. При выборе этих моделей эксперты советуют выбирать "атмосферники" 1.6 MPI.
Видео дня. Как застраховать машину от гидроудара
Авторамблер: последние новости
Седан Aurus внезапно засняли в Азербайджане Седан Aurus внезапно засняли в Азербайджане Ford Mustang Mach-E позволит не держать руки на руле Ford Mustang Mach-E позволит не держать руки на руле Гаишник заставил водителя Rolls-Royce снять тонировку Гаишник заставил водителя Rolls-Royce снять тонировку
Комментарии 1
Бортжурнал , Hyundai , Kia Cerato , Volkswagen Jetta , Hyundai Elantra , Kia , Mitsubishi Lancer , Skoda Octavia , Volkswagen , Skoda , Mitsubishi , Mitsubishi Outlander
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
Назвали безопасные способы обмануть камеру ГИБДД
Назвали безопасные способы обмануть камеру ГИБДД
Зачем нужна вертикальная полоса на боковом зеркале авто
Зачем нужна вертикальная полоса на боковом зеркале авто
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение