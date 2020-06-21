Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 причины, почему мотор новой иномарки может закипеть в дороге 

Павел Тиунов 5 часов назад
Почему мотор новой иномарки может закипеть в дороге
Фото: depositphotos.com
Эксперты издания «Автовзгляд» привели топ-3 причин, почему двигатель современной иномарки может закипеть в пути. Это обстоятельство, уверяют специалисты, уравнивает новые нашпигованные электроникой автомобили со старенькими «Жигулями».
Опытные водители отмечают, что главная причина перегрева современных моторов кроется в стремлении производителя сэкономить на изготовлении двигателей. В производстве зачастую используется металл с минимальной толщиной. При этом максимальная температура, при которой мотор может продолжать работать заявлена на уровне 110-115 градусов.
«Малейшее нештатное превышение температуры — и он сразу перегреется со всеми вытекающими печальными последствиями», — говорится в статье.
Излишне тонкие стенки металлических стенок радиатора также не несут в себе гарантии долгой работы агрегата. Все потому, что попадающие в агрегат маленькие камни, могут повредить его и нарушить всю работу системы охлаждения. В результате автовладельцу придется стоять на обочине с открытым капотом в ожидании техпомощи.
Наконец, современные автомобили оснащены моторами, в которых объем охлаждающей жидкости значительно уменьшен в сравнении с более старыми предшественниками. Например, в ВАЗ-2109 ранее заливали около 8 литров техжидкости, а в современный Hyundai Solaris — всего 5 литров.
«Грамотный водитель знает, что чем больше объем системы охлаждения — тем, при прочих равных условиях, она устойчивей к перегреву», — заявил автор статьи.
Эксперты пришли к выводу, что в вопросе вероятного перегрева современные иномарки недалеко ушли от старых «Жигулей», что уже в скором времени будет продемонстрировано на российских дорогах, как только автомобили начнут стареть, а их агрегаты изнашиваться.
Видео дня. Новые автобусы вышли на маршруты Подмосковье
Комментарии 5
Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Solaris , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
В озере в РФ нашли автомобиль с мертвой семейной парой
В озере в РФ нашли автомобиль с мертвой семейной парой
Президентский гараж: пять авто Александра Лукашенко
Президентский гараж: пять авто Александра Лукашенко
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение