Почему мотор новой иномарки может закипеть в дороге

Эксперты издания «Автовзгляд» привели топ-3 причин, почему двигатель современной иномарки может закипеть в пути. Это обстоятельство, уверяют специалисты, уравнивает новые нашпигованные электроникой автомобили со старенькими «Жигулями».

Опытные водители отмечают, что главная причина перегрева современных моторов кроется в стремлении производителя сэкономить на изготовлении двигателей. В производстве зачастую используется металл с минимальной толщиной. При этом максимальная температура, при которой мотор может продолжать работать заявлена на уровне 110-115 градусов.

«Малейшее нештатное превышение температуры — и он сразу перегреется со всеми вытекающими печальными последствиями», — говорится в статье.

Излишне тонкие стенки металлических стенок радиатора также не несут в себе гарантии долгой работы агрегата. Все потому, что попадающие в агрегат маленькие камни, могут повредить его и нарушить всю работу системы охлаждения. В результате автовладельцу придется стоять на обочине с открытым капотом в ожидании техпомощи.

Наконец, современные автомобили оснащены моторами, в которых объем охлаждающей жидкости значительно уменьшен в сравнении с более старыми предшественниками. Например, в ВАЗ-2109 ранее заливали около 8 литров техжидкости, а в современный Hyundai Solaris — всего 5 литров.

«Грамотный водитель знает, что чем больше объем системы охлаждения — тем, при прочих равных условиях, она устойчивей к перегреву», — заявил автор статьи.

Эксперты пришли к выводу, что в вопросе вероятного перегрева современные иномарки недалеко ушли от старых «Жигулей», что уже в скором времени будет продемонстрировано на российских дорогах, как только автомобили начнут стареть, а их агрегаты изнашиваться.