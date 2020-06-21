Может ли россиянин купить автомобиль в Абхазии и как? 

На автомобильных форумах водителями обсуждается вопрос, как можно приобрести авто в соседних государствах, к примеру, в Абхазии.

В данную страну в основном едут приобретать машины автолюбители, которые проживают либо часто бывают на территории Краснодарского края. Речь больше идёт о сочинцах, жителях Адлера и прочих курортных городов, с небольшим бюджетом.

Самым быстрым и простым способом приобрести транспортное средство в Абхазии, является заключение договора аренды между жителем данного государства с местной компанией. При этом автомобиль ставят на учёт в местное ГАИ

Однако в данном случае россиянин не будет являться владельцем этой машины. Придётся ездить по доверенности, которую легко можно расторгнуть. При этом таможня может не разрешить осуществлять временный ввоз машины, которая значится за гражданином Абхазии.

Лучше воспользоваться более легальным и надёжным способом. В данном случае нужно прибегнуть к услугам местных специализированных фирм, которые помогут в приобретении и оформлении транспортного средства на жителя РФ.

Однако требуется наличие в России представителя данной компании. При этом услуга является довольно не дешёвой. Такое удовольствие обойдётся в десятки тысяч рублей, включая подготовку документации, а также оформление в Госавтоинспекции. В этом случае автомобиль в итоге будет полностью принадлежать покупателю.

Самым надёжным вариантом является регистрация своей компании на территории Абхазии, а также оформление машины на свое юридическое лицо. Представители местных фирм могут помочь в этом вопросе.