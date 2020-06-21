Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Может ли россиянин купить автомобиль в Абхазии и как? 

Car.ru 3 часа назад
Может ли россиянин купить автомобиль в Абхазии и как?
Фото: Car.ru
На автомобильных форумах водителями обсуждается вопрос, как можно приобрести авто в соседних государствах, к примеру, в Абхазии.
В данную страну в основном едут приобретать машины автолюбители, которые проживают либо часто бывают на территории Краснодарского края. Речь больше идёт о сочинцах, жителях Адлера и прочих курортных городов, с небольшим бюджетом.
Самым быстрым и простым способом приобрести транспортное средство в Абхазии, является заключение договора аренды между жителем данного государства с местной компанией. При этом автомобиль ставят на учёт в местное ГАИ.
Однако в данном случае россиянин не будет являться владельцем этой машины. Придётся ездить по доверенности, которую легко можно расторгнуть. При этом таможня может не разрешить осуществлять временный ввоз машины, которая значится за гражданином Абхазии.
Лучше воспользоваться более легальным и надёжным способом. В данном случае нужно прибегнуть к услугам местных специализированных фирм, которые помогут в приобретении и оформлении транспортного средства на жителя РФ.
Однако требуется наличие в России представителя данной компании. При этом услуга является довольно не дешёвой. Такое удовольствие обойдётся в десятки тысяч рублей, включая подготовку документации, а также оформление в Госавтоинспекции. В этом случае автомобиль в итоге будет полностью принадлежать покупателю.
Самым надёжным вариантом является регистрация своей компании на территории Абхазии, а также оформление машины на свое юридическое лицо. Представители местных фирм могут помочь в этом вопросе.
Видео дня. Новые автобусы вышли на маршруты Подмосковье
Car.ru: последние новости
В Японии Lexus начал продажи кабриолета Lexus LC500 В Японии Lexus начал продажи кабриолета Lexus LC500 Эксперты назвали способы быстрой продажи автомобиля Эксперты назвали способы быстрой продажи автомобиля АВТОВАЗ разработал гоночную Lada Granta АВТОВАЗ разработал гоночную Lada Granta
Комментарии 1
Бортжурнал , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка на грузовике передавила стадо овец
Россиянка на грузовике передавила стадо овец
В озере в РФ нашли автомобиль с мертвой семейной парой
В озере в РФ нашли автомобиль с мертвой семейной парой
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
Гаишник заставил водителя растонировать Rolls-Royce
Гаишник заставил водителя растонировать Rolls-Royce
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение