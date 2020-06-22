Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают

Большинство автолюбителей использует стандартный набор переключателей в автомобиле и может даже не догадываться о наличии в современных моделях некоторых функций. Специалисты рассказали, какими полезными, но редко используемыми переключателями оснащают свои авто производители.

Даже немногие мастера, не то что обычные водители, знают о существовании переключателя Shift Lock Release. С его помощью заблокированную автоматическую коробку передач можно переставить в нейтральное положение. Он необходим, когда нет возможности включить зажигание, а автомобиль нужно буксировать. Переключатель находится на самой панели селектора, тогда он прикрыт пластиковой заглушкой, или под кожаным чехлом рычага.

Почти все современные модели позволяют дистанционно открыть или закрыть все стёкла. Для этого необходимо удерживать кнопку закрытия или, соответственно, открытия дверей.

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Часто автомобилисты находят, но не придают значения выключателю подушки безопасности со стороны пассажира. Он находится в перчаточном ящике или на правом торце передней панели и тогда доступ к нему возможен только при открытой двери.

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Подушку необходимо отключать, если в качестве пассажира вы перевозите беременную женщину или маленького ребёнка в кресле, установленном против хода автомобиля.