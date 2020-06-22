Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назвали три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают 

Car.ru 12 часов назад
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
Фото: Car.ru
Большинство автолюбителей использует стандартный набор переключателей в автомобиле и может даже не догадываться о наличии в современных моделях некоторых функций. Специалисты рассказали, какими полезными, но редко используемыми переключателями оснащают свои авто производители.
Даже немногие мастера, не то что обычные водители, знают о существовании переключателя Shift Lock Release. С его помощью заблокированную автоматическую коробку передач можно переставить в нейтральное положение. Он необходим, когда нет возможности включить зажигание, а автомобиль нужно буксировать. Переключатель находится на самой панели селектора, тогда он прикрыт пластиковой заглушкой, или под кожаным чехлом рычага.
Почти все современные модели позволяют дистанционно открыть или закрыть все стёкла. Для этого необходимо удерживать кнопку закрытия или, соответственно, открытия дверей.
Car.ru
Часто автомобилисты находят, но не придают значения выключателю подушки безопасности со стороны пассажира. Он находится в перчаточном ящике или на правом торце передней панели и тогда доступ к нему возможен только при открытой двери.
Car.ru
Подушку необходимо отключать, если в качестве пассажира вы перевозите беременную женщину или маленького ребёнка в кресле, установленном против хода автомобиля.
Видео дня. Аномальные цены на бензин: будет ли дорожать АИ-95
Car.ru: последние новости
Назвали безопасные способы обмануть камеру ГИБДД Назвали безопасные способы обмануть камеру ГИБДД Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана Может ли россиянин купить автомобиль в Абхазии и как? Может ли россиянин купить автомобиль в Абхазии и как?
Комментарии 2
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые изображения нового кроссовера Toyota
Первые изображения нового кроссовера Toyota
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
Найден «Запорожец» с рекордно маленьким пробегом
Найден «Запорожец» с рекордно маленьким пробегом
Водитель придумал способ «обнулить» штрафы
Водитель придумал способ «обнулить» штрафы
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение