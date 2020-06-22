Существуют ли безопасные способы обмануть камеру ГАИ? 

Сейчас автолюбителям предлагается множество способов скрыть свой номер от камер Госавтоинспекции, но необходимо помнить, что многие из них чреваты штрафами или лишением водительских прав.

Помимо абсолютно неработающих устройств, вроде «глушилок» GPS-сигнала, которые вставляются в гнездо прикуривателя и должны не позволять камерам передавать данные автомобиля, существуют вполне надежные способы скрыть государственный регистрационный знак. Необходимо помнить, что применение большинства из них попадает под действие статьи 12.2 ч.3,4 КоАП РФ и за подобные «хитрости» можно лишиться права управления машиной на срок от 3 до 12 месяцев.

В их число входят переворачивающиеся рамки, скрывающие номер, а также приспособления, удерживающие с помощью магнита фальшивый листок на номерном знаке.

Менее опасно переворачивать передний номер вверх ногами, но тогда стоит запастись документами со станции техобслуживания. Бумаги смогут подтвердить ваши слова о том, что вы только выехали после ремонта из автосервиса и не обратили внимания на номер. В этом случае вы можете отделаться предупреждением или штрафом 500 рублей.

Car.ru

Самым безопасным способом назвали покрытие номеров искусственной грязью, которая сейчас продается во многих автомагазинах. Она неотличима от настоящей, но чтобы не вызывать подозрения у сотрудников полиции, необходимо перестать мыть и кузов автомобиля, а постоянно ездить на грязной машине удовольствие на любителя.

Car.ru

Резюмируя специалисты напомнили, что надежные способы скрыть номерной знак ведут к лишению прав, а подразумевающее небольшую ответственность могут вызвать вопросы у экипажей ДПС. Они посоветовали не пытаться нарушать закон, а ездить с соблюдением правил дорожного движения