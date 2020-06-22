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Новый кроссовер Toyota показали на первых изображениях 

Daily-Motor 12 часов назад
Первые изображения нового кроссовера Toyota
Фото: Daily-Motor
Daily-Motor.Ru уже сообщал о планах компании Toyota по запуску в продажу нового небольшого кроссовера, который будет спроектирован на платформе седана C-класса Corolla. На прошлой неделе в Сети появились первые шпионские фотографии этой модели, а накануне на базе их были созданы компьютерные изображения автомобиля, автором которых является независимый дизайнер Джонатан Макхадо.
Судя по рендерам, новый Toyota Corolla Cross получит дизайн в стиле старшего собрата RAV4 с аналогичной решеткой радиатора, похожими бамперами и фарами головного света, а также фонарями такой же формы.
По габаритным размерам автомобиль окажется сопоставим со Skoda Karoq. Длина составит 4460 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1615 мм. Размер колесной базы будет равен 2640 мм.
Daily-Motor
В моторную линейку Corolla Cross должны войти 1,8-литровый атмосферный агрегат на 141 лошадиную силу, а также гибридная силовая установка на базе этого же ДВС. В качестве трансмиссии предложат вариатор CVT. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный.
Официальная презентация Toyota Corolla Cross запланирована на осень этого года. Первыми рынками для новинки выступят: Австралия, Южная Америка и Европа. Появится ли новый кроссовер «Тойота» в России, пока неизвестно.
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Комментарии
Бортжурнал , Toyota , Skoda , Toyota Corolla , Skoda Karoq
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