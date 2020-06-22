Первые изображения нового кроссовера Toyota

Daily-Motor.Ru уже сообщал о планах компании Toyota по запуску в продажу нового небольшого кроссовера, который будет спроектирован на платформе седана C-класса Corolla. На прошлой неделе в Сети появились первые шпионские фотографии этой модели, а накануне на базе их были созданы компьютерные изображения автомобиля, автором которых является независимый дизайнер Джонатан Макхадо.

Судя по рендерам, новый Toyota Corolla Cross получит дизайн в стиле старшего собрата RAV4 с аналогичной решеткой радиатора, похожими бамперами и фарами головного света, а также фонарями такой же формы.

По габаритным размерам автомобиль окажется сопоставим со Skoda Karoq. Длина составит 4460 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1615 мм. Размер колесной базы будет равен 2640 мм.

Daily-Motor

В моторную линейку Corolla Cross должны войти 1,8-литровый атмосферный агрегат на 141 лошадиную силу, а также гибридная силовая установка на базе этого же ДВС. В качестве трансмиссии предложат вариатор CVT. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

Официальная презентация Toyota Corolla Cross запланирована на осень этого года. Первыми рынками для новинки выступят: Австралия, Южная Америка и Европа. Появится ли новый кроссовер «Тойота» в России, пока неизвестно.