Как выглядит серийный паркетник Volkswagen ID.4X

В интернете были опубликованы фотографии серийного паркетника Volswagen ID.4X, которые были сделаны для получения сертификата на автомобиль в Китае.

К большому сожалению поклонников марки, публикация коснулась только изображений нового электрического кроссовера, а его технические характеристики так и остаются тайной. Необходимо отметить, что в точно таком же дизайне электрокроссовер будет проходить сертификацию и в других странах.

Сборкой вседорожника займется совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Оно будет конкурировать с СП FAW-Volkswagen, производящим автомобиль с иной светотехникой и декором.

За основу Volkswagen ID.4X взята новая модульная платформа концерна MEB. По заявлению производителя, на китайском рынке будет предлагаться заднеприводный вариант кроссовера, оснащенный электродвигателем с отдачей 204 лошадиные силы.

На одной полной зарядке новинка сможет преодолеть целых 500 километров, а также модель будет разгоняться до максимальной скорости 160 км/ч. Премьера купе-кросса Volkswagen ID.4X намечена на вторую половину текущего года.