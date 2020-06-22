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Опубликовали снимки купеобразного электрокроссовера Volkswagen ID.4X 

Car.ru 11 часов назад
Как выглядит серийный паркетник Volkswagen ID.4X
Фото: Car.ru
В интернете были опубликованы фотографии серийного паркетника Volswagen ID.4X, которые были сделаны для получения сертификата на автомобиль в Китае.
К большому сожалению поклонников марки, публикация коснулась только изображений нового электрического кроссовера, а его технические характеристики так и остаются тайной. Необходимо отметить, что в точно таком же дизайне электрокроссовер будет проходить сертификацию и в других странах.
Сборкой вседорожника займется совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Оно будет конкурировать с СП FAW-Volkswagen, производящим автомобиль с иной светотехникой и декором.
За основу Volkswagen ID.4X взята новая модульная платформа концерна MEB. По заявлению производителя, на китайском рынке будет предлагаться заднеприводный вариант кроссовера, оснащенный электродвигателем с отдачей 204 лошадиные силы.
На одной полной зарядке новинка сможет преодолеть целых 500 километров, а также модель будет разгоняться до максимальной скорости 160 км/ч. Премьера купе-кросса Volkswagen ID.4X намечена на вторую половину текущего года.
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Бортжурнал , Volkswagen
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