В России обкатывают обновленный Kia Rio X-Line 

В Сеть утекли шпионские фотографии обновленного Kia Rio X-Line. Снимки автомобиля опубликовало сообщество «Русский автомобиль» в социальной сети «Вконтакте». Автомобиль был замечен во время тестовых испытаний.

Судя по местам расположения камуфляжа, реформенная модель для России получит новые бамперы и видоизменённую светотехнику, а также, возможно, другую дверцу багажника. Улучшения в дизайне должны сделать облик нового Rio X-Line более ярким и эмоциональным. Из новшеств в интерьере ожидается появление новой мультимедийной системы с увеличенным дисплеем и набором дополнительных сервисов.

Обновленное семейство Kia Rio должно выйти в продажу в России в конце нынешнего — начале следующего года. За актуальный Rio X-Line сейчас просят от 889 тысяч 900 рублей.