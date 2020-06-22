Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России обкатывают обновленный Kia Rio X-Line 

Daily-Motor 11 часов назад
В России обкатывают обновленный Kia Rio X-Line
Фото: Антон Маликов/”Русский автомобиль”
В Сеть утекли шпионские фотографии обновленного Kia Rio X-Line. Снимки автомобиля опубликовало сообщество «Русский автомобиль» в социальной сети «Вконтакте». Автомобиль был замечен во время тестовых испытаний.
Судя по местам расположения камуфляжа, реформенная модель для России получит новые бамперы и видоизменённую светотехнику, а также, возможно, другую дверцу багажника. Улучшения в дизайне должны сделать облик нового Rio X-Line более ярким и эмоциональным. Из новшеств в интерьере ожидается появление новой мультимедийной системы с увеличенным дисплеем и набором дополнительных сервисов.
Обновленное семейство Kia Rio должно выйти в продажу в России в конце нынешнего — начале следующего года. За актуальный Rio X-Line сейчас просят от 889 тысяч 900 рублей.
Видео дня. Аномальные цены на бензин: будет ли дорожать АИ-95
Daily-Motor: последние новости
Lada Vesta лишилась одной комплектации Lada Vesta лишилась одной комплектации Российский премиум-седан Aurus Senat добрался до Азербайджана Российский премиум-седан Aurus Senat добрался до Азербайджана Новый кроссовер Toyota показали на первых изображениях Новый кроссовер Toyota показали на первых изображениях
Бортжурнал , Kia , Kia Rio
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
Первые изображения нового кроссовера Toyota
Первые изображения нового кроссовера Toyota
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
В центре Москвы произошло новое скандальное ДТП
Найден «Запорожец» с рекордно маленьким пробегом
Найден «Запорожец» с рекордно маленьким пробегом
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение