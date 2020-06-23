Новый Ople Mokka показали на видео 

Компания Opel опубликовала видео с генеральным директором Майклом Лошеллером и кроссовером Mokka второго поколения. В ролике можно рассмотреть и сам автомобиль, и некоторые его детали, которые на этот раз не затянуты в камуфляжную пленку.

Из видео стало известно, что новый Opel Mokka получит двухцветную окраску кузова — демонстрационный кроссовер окрашен в зеленый, крыша и капот — черные. Кроме того, он станет первой серийной моделью бренда, передняя часть которой оформлена в новом фирменном стиле. На автомобиль будет устанавливаться светодиодная оптика, перетекающая в радиаторную решетку. Также новый Mokka обзаведется более тонкими задними фонарями и крупным шильдиком с названием модели на двери багажника.

Второе поколение Mokka будет построено на французской платформе Common Modular, на которой базируются Opel Corsa Peugeot 2008 . Благодаря использованию иной архитектуры масса нового Mokka уменьшиться на 120 килограммов, а жесткость кузова на кручение увеличиться на 30 процентов. Кроссовер будет оборудоваться бензиновым и дизельным турбодвигателями, а также полностью электрической силовой установкой, включающую электромотор мощностью 134 лошадиных сил и литий-ионную батарею на 50 киловатт-часов. Без подзарядки электроверсия сможет проехать около трехсот километров.

Полностью рассекретить внешность и раскрыть технические характеристики второго поколения Mokka представители концерна должны до конца лета. Серийное производство всех версий кроссовера начнется до конца 2020 года. В продажу новая модель поступит в начале 2021 на территории Европы.

Ранее компания Opel показала изображения новой радиаторной решётки, которую получит Mokka, а следом и другие модели бренда. Благодаря новой стилистике под названием Vizor передняя часть автомобиля визуально объединяет решетку радиатора, фары и фирменный логотип.

А в начале июня сообщалось, что новое поколение Mokka получит цифровой кокпит Pure Panel, на который будет выводиться только необходимый минимум информации. По словам инженеров, новая технология позволит соблюдать идеальный баланс между цифровизацией и интуитивным управлением.

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