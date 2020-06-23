В Москве за июнь выпало более двух месячных норм осадков. Пользователи в соцсетях размещали фото и видео заполненных водой переходов и плавающих машин и теперь подсчитывают затраты на предстоящий ремонт

За июнь в Москве выпало более двух месячных норм осадков. В субботу, 20 июня, затопило Варшавку и Ленинский проспект. По словам вице-мэра столицы Петра Бирюкова, в стоки забились ветки от упавших деревьев и листва, что и стало причиной подтоплений. Пользователи в соцсетях размещали фото и видео заполненных водой переходов и плавающих машин и теперь считают затраты на ремонт.

Автомобиль Андрея из Москвы утонул на парковке в районе Линейного и Локомотивного проездов. Дождевая вода залила пол в салоне, передние сиденья и электронику в его кроссовере Nissan Qashqai. Вместе с ним на той парковке утонули еще порядка десяти машин. Сейчас Андрей подсчитывает убытки, и получается внушительная сумма:

«Новый пол на Nissan Qashqai надо заказывать, цена вопроса — порядка 70 тысяч рублей, мне сказали. Это без работы, сам пол. Там проводка вся внизу как раз около порогов проходит. И вот эти все фишки были в воде. Что там конкретно? Диагностику подключать буду, и уже будем смотреть. Одна машина там 14-я была, она утонула полностью. Она не заводится, то есть она все, там салон плавал. Вода выше сидений стояла в салоне. Потом еще Ford один затопило».

В Москве за неполный месяц выпало очень много осадков. Понятно, что даже при исправной ливневой канализации такие объемы воды будут плохо уходить с дорог. И вероятность возместить ущерб, нанесенный стихией, крайне мала. Для этого нужен соответствующий пункт в страховом полисе.

ОСАГО не предусматривает возмещения ущерба от наводнений. А вот в каско такой пункт может быть учтен. Чтобы быть уверенным в возмещении, надо обратить внимание на формулировки договора, говорит замглавы Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский:

«Поскольку каско — это добровольный вид страхования, надо понимать, что у разных страховых компаний условия могут быть разными: и набор рисков отличается, и цена тоже. Поэтому некоторые автовладельцы могут с удивлением обнаружить, что у них это не входит в страховую программу. В страховке должно быть прописано, во-первых, повреждение автомобиля вследствие стихийных бедствий. Это безусловно. У хорошего страховщика подтопления, затопления должны быть указаны в явном виде».

По данным Российского союза автостраховщиков, доля водителей с каско в Москве составляет 40%, а по стране всего 10%. Но и в каско есть нюанс: из страховки может быть исключен так называемый гидроудар. Многие водители в надежде проскочить на скорости через большую воду на дороге набирают ее в работающий двигатель. Это приводит к большим повреждениям, говорят эксперты. Но страховые компании расценивают гидроудар как результат действий водителя, а вовсе не как обстоятельство непреодолимой силы. И не включают такого рода повреждения в страховку.

Ущерб от стихии возместят, если водитель сможет доказать страховой случай, например, если машина была затоплена на стоянке, как это произошло с Андреем. Если же автовладелец въехал в лужу сам, стихийным бедствием это считаться не будет. Ситуацию комментирует автоэксперт Артем Бобцов:

«Блок управления двигателем даже на бюджетной иномарке класса Kia Rio, Hyundai Solaris стоит в районе 50 тысяч или 60 тысяч рублей. Но если машина дороже, там счет уже идет на сотни тысяч рублей. Причем автомобиль будет выходить из строя постепенно, по мере того, как там будут ржаветь контакты. Для современного автомобиля заезд в лужу — это критическое происшествие».

Эксперты говорят, что после июньских наводнений в Москве вторичный рынок авто будет забит предложениями о продаже «машин-утопленников». Их наверняка будут продавать по сниженным ценам. При осмотре эксперты советуют обратить внимание на электронные блоки под передними сиденьями. Если заметна коррозия, от покупки лучше отказаться.