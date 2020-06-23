Владельца Land Cruiser оштрафовали из-за гигантского кенгурятника 

Инциндент произошел в Австралии. На дороге общего пользования водителя внедорожника Toyota Land Cruiser остановила полиция. Автомобиль привлек внимание блюстителей порядка необычной доработкой — гигантским кенгурятником.

Сотрудники дорожной полиции провели замеры установленной на японской внедорожник конструкции, выяснив, что диаметр штанги кенгурятник равен 73 мм, в то время как утвержденный стандарт составляет 50 мм.

По местному закону неиспользуемые несущие штанги, мешающие обзору водителю, запрещены, поэтому мужчине пришлось их снять, а в довесок заплатить штраф в 133 доллара и лишиться одного очка в водительской лицензии.

Напомним, в Австралии так называемые кенгурятники должны соответствовать местному стандарту AS47861.1 / 2002, в котором говорится следующее:

«Запрещено оснащать любой конструкцией, технически не необходимой для такого транспортного средства, выступающей из любой части транспортного средства таким образом, что она может увеличить риск телесных повреждений любого лица».

Данный стандарт напрямую не касается кенгурятников, но предписывает для производителей требования к их конструкции. В случае с водителем оштрафованного Land Cruiser они определенно не были соблюдены.