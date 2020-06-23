Почему отказываются от бесщеточных генераторов

При выходе из строя автомобильного генератора, наиболее распространенной причиной является изношенность щеточного узла.

Но уже давно изобретены генераторы особой конструкции, в которой не используются щетки. Что же мешает им вытеснить своих менее продвинутых соперников?

Конструкция с наибольшим распространением. Самое большое распространение и массовость в настоящее время получила конструкция — с применением щеток из графита, через которые подается напряжение на роторную обмотку посредством двух скользящих контактов кольцеобразной формы, находящихся на валу ротора. Использование подобного решения происходит на большей части автомобилей, с нечастым исключением, так как оно уже является отработанным, и доказало собственную эффективность в течение многих десятилетий.

В конструкции такого рода реализуется процесс поддержания постоянного уровня напряжения в бортовой сети машины, вне зависимости от частоты оборотов мотора и генератора. При помощи электронного блока управления, осуществляется отслеживание уровня выходного напряжения, в соответствии с чем выполняется повышение или снижение тока в катушке возбуждения. Как только наблюдается проседание напряжения, ток сразу же увеличивается, а при приближении к высшей границе в 14,2 В — снижается. Прохождение такого процесса осуществляется без перерыва и на высокой скорости, результатом чего становится постоянный уровень напряжения, как на холостых оборотах мотора, так и под нагрузкой.

Щеточный узел и возможность обходиться без него. Эта деталь автомобиля обычно сухая и слабо защищена от попадания песка и влаги. А все детали, которые являются открытыми и подвергаются трению без наличия смазки, рано или поздно изнашиваются ускоренными темпами до выхода из строя. Именно узел такого рода чаще всего становится причиной поломки генератора. Кроме того, он совмещается с электронным блоком, служащим для стабилизации напряжения без возможности разборки.

Но на протяжении последних нескольких лет на слуху у автомобилистов активно держится слово «бесщеточный», ставшее известным даже для тех, кто далек от технической стороны вопроса. Во многих областях производства применяются электрические моторы бесщеточной конструкции — это могут быть квадрокоптеры, шуруповерты, триммеры и много других устройств. Даже среди гуманитариев вошло в обиход утверждение, что щетки — это плохо, так как они быстро изнашиваются, перегреваются и на них часто фиксируется потеря тока. Но по какой же причине в генераторах машин и по настоящее время используется щеточный узел, несмотря на то, что от него достаточно часто отказываются даже в моторчиках небольшого размера, применяемых в детских игрушках.

Одной из причин, на первый взгляд, может быть массовый перевод на такие технологии электромоторов, а здесь речь ведется о генераторах. На самом деле, здесь никаких препятствий не имеется, так как это две практически идентичные электрические машины, в большей степени случаев обратимые.

Бесщеточный автомобильный генератор. Создание бесщеточного генератора для машины — не такое уж и сложное дело. Щетки необходимы всего лишь для подачи напряжения в 12В на катушку возбуждения, располагающуюся во внутренней части вращающегося ротора.

Убрать их можно, сделав особой конструкцию ротора. С этой целью его делают удлиненным, а катушку, ответственную за возбуждение, делают в виде медного кольца с внешним расположением, закрепленном на статоре. Дело в том, что для успешной работы генератора ротор должен представлять собой магнит, а наружное или внутреннее расположение катушки непринципиально.

Причины отказа от использования. Такой тип генераторов производится в несколько этапов, что, в итоге, делает намного выше его конечную стоимость. Даже несмотря на то, что технологии производства практически одинаковы, он получится на порядок больше по размеру и тяжелее щеточного. Самым же главным их недостатком становилась невозможность зарядки аккумулятора на холостых оборотах.

Итог. В конечном итоге, окончательное решение будет приниматься при взгляде с экономической стороны и частично инжиниринга. В настоящее время надежность обыкновенного щеточного генератора используется в качестве образца стоимости, срока службы и пригодности к ремонту. И отход от таких параметров осуществляется достаточно редко, в ситуациях, когда требуются сложные в техническом плане решения для машин дорогих моделей.