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Фанаты АвтоВАЗа потребовали вернуть Lada в Европу 

Car.ru и ещё 1 5 часов назад
Фанаты АвтоВАЗа потребовали вернуть Lada в Европу
Фото: Car.ru
Житель Мальты Освальд Галеа, будучи фанатом российского бренда LADA создал петицию, разместив ее в Сети. Так, любители марки хотят, чтобы продажи авто вернули в Европе.
Документ появился на сайте Change.org, а свою подпись под ним уже поставили 63 человека. Мужчина владеет авто российских разработчиков с расположением руля с правой стороны, а в самой петиции сообщается, что водители из стран Европы не согласны покупать модели Renault, Nissan или Mitsubishi, они хотят только Lada. За более, чем 40 лет продаж на мировых рынках, отметили автомобилисты, марку успели полюбить и в Великобритании, и в других государствах.
Прежде в пресс-службе АвтоВАЗа, сообщали СМИ, подтвердили, что поставки моделей российской сборки будут постепенно сокращать, а в итоге и вовсе сведут к нулю. Двигатели транспортных средств не приспособлены к высоким требованиям по выбросам, а адаптировать их для разработчика слишком дорого.
Уже в 2021 году с европейских рынков исчезнут модели Vesta, Vesta SW и SW Cross, Granta, Kalina и 4x4, которые сейчас еще доступны к покупке в ряде стран. Автомобилисты отмечали, что им нравится феноменальная проходимость моделей, а также их выносливость и ремонтопригодность.
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Бортжурнал , Nissan , Lada , Renault , Mitsubishi , Автоваз
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