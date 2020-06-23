Фанаты АвтоВАЗа потребовали вернуть Lada в Европу 

Житель Мальты Освальд Галеа, будучи фанатом российского бренда LADA создал петицию, разместив ее в Сети. Так, любители марки хотят, чтобы продажи авто вернули в Европе.

Документ появился на сайте Change.org, а свою подпись под ним уже поставили 63 человека. Мужчина владеет авто российских разработчиков с расположением руля с правой стороны, а в самой петиции сообщается, что водители из стран Европы не согласны покупать модели Renault Nissan или Mitsubishi , они хотят только Lada. За более, чем 40 лет продаж на мировых рынках, отметили автомобилисты, марку успели полюбить и в Великобритании, и в других государствах.

Прежде в пресс-службе АвтоВАЗа , сообщали СМИ, подтвердили, что поставки моделей российской сборки будут постепенно сокращать, а в итоге и вовсе сведут к нулю. Двигатели транспортных средств не приспособлены к высоким требованиям по выбросам, а адаптировать их для разработчика слишком дорого.

Уже в 2021 году с европейских рынков исчезнут модели Vesta, Vesta SW и SW Cross, Granta, Kalina и 4x4, которые сейчас еще доступны к покупке в ряде стран. Автомобилисты отмечали, что им нравится феноменальная проходимость моделей, а также их выносливость и ремонтопригодность.