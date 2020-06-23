Как правильно хранить и утилизировать шины

Мало кто знает, что к шинам нужно относиться более чем внимательно. Да, безусловно, тут не идёт речи о смене резины в сезон, нас больше интересует хранение и утилизация.

Специалисты, если вы к ним обратитесь с подобным вопросом, наверняка предложат вам почитать ГОСТ Р 54266-2010, в котором как раз-таки и говорится всё об упаковке, транспортировке и хранении. Но практика всегда на деле отличается от теории, сейчас это и проверим. Где нужно хранить шины? Идеальным местом можно считать, гараж, склад. Главное, чтобы место было вентилируемое и сухое. Естественно возле батарей хранить резину ни в коем случае нельзя по вполне логичным причинам. Температура не должна превышать 35 градусов мороза и тепла. Перед тем, как вы решите отправить шины на хранение, обязательно нужно их к этому подготовить. То же самое, что и с обувью, вы же не складируете грязную и пыльную обувь. Помойте шины, уберите всю грязь и можете скинуть на балкон. Это конечно крайнее место, но оно так же может подойти. Главный вред — солнечный свет, осадки и ультрафиолет. Сложили шины, далее нужно накрыть их непрозрачным водонепроницаемым материалом и упаковать в чехол. Конечно есть те, которые посчитают, что ничего этой резине не будет и кинуть колеса куда-нибудь как попало. Но последствия будут очень печальными. Из-за влажности каучук станет хрупким и шины из-за этого начнут быстро портиться и стареть. В случае, если шины длительное время лежали на солнце, то тогда они могут потерять свою эластичность и пересохнуть. Вот отсюда вам трещины, грыжи и т.д. Неправильное хранение сказывается на вождении в первую очередь. Так что не удивляйтесь, если почувствуете, что характеристики торможения значительно ухудшились и автомобиль потерял плавность хода. И это только самые мелкие последствия, после которых автомобиль всё-таки можно будет эксплуатировать. А вот что будет, если шины расплавятся, тут то придётся попрощаться с вашим имуществом. Точно так же нельзя складировать шины. Ещё одним врагом резины является узкое пространство. Если шина лежала длительное время в одном, что самое главное неправильном положении, то она может деформироваться и до конца потом не восстановиться. Кстати, если ссылаться на ГОСТ, то нужно отметить, что хранить вертикально можно только шины, ширина которых не превышает 215 мм. Ещё в том же ГОСТе есь некая рекомендация, которая говорит о том, что шину нужно переворачивать на определённый угол, а вот какой это угол, придётся додумывать.

Ладно, это всё понятно. А вы хоть раз задумывались как шины к нам завозятся? Их везут морскими контейнерами и там же они хранятся до тех пор, пока не дождутся растаможки. Естественно никто их там не прокручивает и не соблюдает никакого угла. Не забывайте, что это в первую очередь бизнес и никто переплачивать за просторное место для шин не будет. Категорически нельзя шины без дисков подвешивать, вот тут то они наверняка деформируются. Лучше подвешивать колёса в сборе. Утилизация шин. А что делать с теми бойцами, которые уже отслужили. Кто-то соорудит клумбу на даче, кто-то придумает вариант для детей — качели. Есть те, кто не задумывается об этом и просто выносит на мусорку. До 2018 года многие закапывали шины в землю, но теперь такие деяния запрещаются законом. Те, кто ослушаются, получат штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Какой вред несут не утилизированные шины? В случае, если шины попала в кислую или щелочную почву, то может произойти разрушение металлического каркаса, после этого все вредные соединения меди начнут распространяться в окружающей среде. Гореть им так же нельзя, они сразу становятся очень токсичными и могут нанести вред организму. Самый простой способ — сдать шины на утилизацию. В США кстати изношенные шины перерабатывают в дизельное топливо, одна покрышка приравнивается к 30 литрам нефти, так что там на этом можно заработать. Но и в России с этого так же можно получить какие никакие, но всё-таки деньги. Вам нужно проверить если в вашем городе пункт приёма шин. Но сразу нужно вас предупредить заплатят вам за шину около 50 рублей.

Вообще нам с вами далеко ходить не надо. В России эти шины, которые отжили свой век, можно увидеть абсолютно везде. Кто-то делает из них на клумбах лебедей, кто-то небольшие качели для детей, а кто-то устанавливает их по кругу и позволяет деткам развлечься и попрыгать по полукругам.