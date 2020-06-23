Как не испортить кондиционер летом

Кондиционер в салоне машины используется, как правило, только при наступлении жаркой погоды.

Весь остальной период года ему не уделяется практически никакого внимания, а это может стать причиной довольно серьезных неблагоприятных последствий. Кроме того, ненадлежащее обслуживание и уход также могут стать поводом для поломок, которых, в сущности, можно было бы избежать. Загрязнение радиатора. Одним из наиболее важных факторов, обеспечивающих бесперебойную работу охлаждающего устройства, является контроль за чистотой радиатора — неотъемлемой частью системы кондиционирования. Этот небольшой агрегат принято устанавливать в передней части автомобиля, где внешние загрязняющие природные факторы способствуют засорению его пылевидными частицами и другим мелким мусором. Постепенно они накапливаются в небольшом пространстве, отделяющим решетку от радиатора охлаждающей системы двигателя, значительно ухудшая теплообменные процессы и приводя оба приспособления к неэффективной работе. Загрязнение сказывается на общей работе климатической установки и она перестанет охлаждать воздух внутри салона.

Между тем, существует возможность избежать возникновения подобной проблемы — по мере незначительного накопления мусора стоит произвести его вычищение из зазора, имеющегося между решетками, используя при этом тонкую пластмассовую либо деревянную рейку. В том случае, когда удалить грязь самостоятельно не получилось, необходимо обратиться в специализированную автомастерскую, где профессионалы произведут демонтаж и прочистку обоих радиаторов, после чего правильно и без повреждений вернут их на свое место.

Необходимость периодичного подключения. Основной ошибкой автолюбителей является включение кондиционера только при наступлении жарких погодных условий. В чем же кроется причина общепринятых заблуждений? Дело в том, что необходимая смазка по климатической установке распределяется вместе с циркулирующим по ней хладагентом. Отсутствие же смазывающего компонента может привести: 1. К выходу из строя узлов компрессора; 2. К утрате своей основной функции рассохшихся резиново-пластиковых деталей, обеспечивающих общую герметичность системы. Включение охлаждающего устройства хотя бы раз в месяц позволит обеспечить его регулярное смазывание.

Контроль за наличием хладагента. Бесперебойное функционирование кондиционера достигается также и присутствием в его системе необходимого количества охлаждающего вещества. Имея газообразную структуру, оно неизбежно просачивается в атмосферу, что становится возможным по совершенно простой причине — отсутствие у человечества навыков, способных обеспечить создание полностью герметичной системы. Обычно, установить отсутствие газа в системе получается только тогда, когда он уже весь улетучился, а возникает немедленная потребность произвести охлаждение салона автомашины. Подобной неприятности можно избежать простым и незамысловатым способом: для этого лишь необходимо контролировать присутствие хладагента внутри системы. Эта нехитрая процедура предусматривает открытие капота и последующий осмотр специального глазка, вмонтированного в охладительный трубопровод, через который без сомнений получится выяснить: остался ли в патрубках сжиженный газ. При выявлении его недостаточного количества, стоит непременно задуматься о скорейшей заправке климатической установки.

Итог. В заключительной части необходимо выделить очевидное правило, позволяющее определить, что кондиционер, как и любой другой автомобильный механизм, требует периодической профилактики, надлежащего обслуживания и обязательного соответствующего ухода.