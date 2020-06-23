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Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля 

Car.ru 6 часов назад
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Фото: РИА Новости
Многие водители при выезде за город на своих автомобилях на госномер транспортного средства наносят смазку WD-40. Такое действие удивляет многих автовладельцев и их интересует зачем ее наносят.
Зачем необходимо обрабатывать госномер автомобиля смазкой WD-40. В основном такой метод используют уже водители с опытом и только в теплое время года. Летом на дороге большое количество пыли, поэтому автомобиль и его номерной знак становится грязным. К тому же летом появляются насекомые, которые летают и врезаются в автомобиль оставляя множество следов. Насекомых сложно убрать с автомобиля, и чаще всего без использования специальных химических средств избавится от них не удается. А если они смешаются еще с пылью, то образуется трудно удаляемая масса на кузове автомобиля, лобовом стекле и номерном знаке. Зачастую от которой избавиться без посещения автомойки просто невозможно. Если сотрудник ДПС остановит автомобиль с грязными номерными знаками, то он может выписать штраф на основании статьи 12.2 КоАП. В противном случае водителя могут даже признать виновным в умышленной маскировке госномера, за что автовладелец может получить наказание в виде штрафа.
Зачем применять смазку. Чтобы на знак меньше оседало пыли, грязи и насекомых, некоторые водители используют проверенный способ. Для того, чтобы легче очистить госномер транспортного средства, на него наносят универсальную смазку. После того, как водитель обработал номер, он себя избавляет от нескольких проблем: -Смазка образует пленку, которая не дает насекомым налипать на номер. Водитель может спокойно передвигаться без остановок и не думать об очистке номерного знака своего автомобиля. -Кроме этого, смазка WD-40 препятствует засыханию грязной воды, налипанию пыли и грязи. Благодаря этому номерной знак дольше остается чистым.
Итог. Благодаря легко доступной смазке WD-40 каждый водитель может себе облегчить путь на дачу или природу и уменьшить загрязнения на автомобиле. Однако стоит знать, что смазку не нужно наносить толстым слоем. Если вещество нанести толстым слоем, то наоборот насекомые, грязь и пыль быстрее прилипнут и полностью закроют номер. Так как сама по себе WD-40 жирная и при нанесении образует липкий налет. Так же стоит учитывать, что эффект от обработки держится не очень долго. Зависит от эксплуатации автомобиля, но на практике средство держится примерно в течение недели. При необходимости такую процедуру можно проводить регулярно.
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Бортжурнал , ГИБДД
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