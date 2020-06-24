Gates представил новые шланги 

Бренд Gates объявил о старте продаж своих новинок. Производитель представит их уже в скором времени на рынке послепродажного обслуживания, а шланги предложат для бензиновых и дизельных агрегатов и других важных систем.

В пресс-службе компании уточнили, что на рынке будут представлены сразу три вида шланг — для моторов на дизеле и бензине, систем управления вентиляцией и подачей в салон воздуха. Первые 50 из них будут предназначены для ремонтных работ в авто марок Citroen , немецкого Mercedes-Benz и французского Renault , добавили разработчики.

Речь идет о C3, Sprinter и Clio. Таким образом инженеры хотят предложить автомобилистам решать проблемы, связанные с использованием топлива низкого качества, из-за чего в итоге страдает топливная система транспортного средства и провода.

Первые же 25 позиций будут адресованы тем, кто стал обладателем Focus I от Ford , E38 и E39 от немецкого бренда BMW Fiat с индексом 500 и моделей Punto, оснащенных агрегатом, объемом на 1,4 литра. Усиленные элементы в этот раз изготовили из качественного пластика, что ранее не было возможно.

Когда именно появится возможность приобрести новые шланги и протестировать их, инженеры обещают сообщить позднее.