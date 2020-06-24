Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Gates представил новые шланги 

Car.ru 5 часов назад
Gates представил новые шланги
Фото: Car.ru
Бренд Gates объявил о старте продаж своих новинок. Производитель представит их уже в скором времени на рынке послепродажного обслуживания, а шланги предложат для бензиновых и дизельных агрегатов и других важных систем.
В пресс-службе компании уточнили, что на рынке будут представлены сразу три вида шланг — для моторов на дизеле и бензине, систем управления вентиляцией и подачей в салон воздуха. Первые 50 из них будут предназначены для ремонтных работ в авто марок Citroen, немецкого Mercedes-Benz и французского Renault, добавили разработчики.
Речь идет о C3, Sprinter и Clio. Таким образом инженеры хотят предложить автомобилистам решать проблемы, связанные с использованием топлива низкого качества, из-за чего в итоге страдает топливная система транспортного средства и провода.
Первые же 25 позиций будут адресованы тем, кто стал обладателем Focus I от Ford, E38 и E39 от немецкого бренда BMW, Fiat с индексом 500 и моделей Punto, оснащенных агрегатом, объемом на 1,4 литра. Усиленные элементы в этот раз изготовили из качественного пластика, что ранее не было возможно.
Когда именно появится возможность приобрести новые шланги и протестировать их, инженеры обещают сообщить позднее.
Видео дня. Сотни машин оказались заперты в тоннеле из-за вспыхнувшего автомобиля
Car.ru: последние новости
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля Ошибки, влекущие за собой неисправность кондиционера в летнее время Ошибки, влекущие за собой неисправность кондиционера в летнее время Правила хранения и утилизации шин Правила хранения и утилизации шин
Комментарии
Бортжурнал , BMW , Citroen , Fiat , Renault , Mercedes-Benz , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
Названы самые надежные подержанные автомобили
Названы самые надежные подержанные автомобили
Существуют ли безопасные способы обмануть камеру ГАИ?
Существуют ли безопасные способы обмануть камеру ГАИ?
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение