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Появились шпионские фото первого электрокара Skoda 

Авторамблер и ещё 3 6 часов назад
Появились шпионские фото первого электрокара Skoda
Фото: ‎Motor1.com
Фотошпионам удалось подобраться к прототипу электрического кроссовера Skoda Enyaq, который проходит дорожные испытания в Альпах.
Несмотря на плотный камуфляж, в силуэте околосерийного прототипа кроссовера угадывается сходство с родственным по концерну Volkswagen ID.4, построенным на той же платформе MEB. Размер колесной базы Enyaq составляет 2765 мм, а в багажнике умещается до 585 л груза.
‎Motor1.com
Skoda Enyaq станет не просто первым электрокаром, разработанным чешским брендом с нуля, но также ознаменует возврат к заднеприводным моделям и станет самой мощной моделью Skoda. По данным Motor1, Суммарная отдача двух электромоторов "горячей" версии Enyaq iV RS составит 306 л.с.
Тем, для кого дальнобойность важнее мощности, Skoda предложит обычную версию с единственным мотором, но более объемной батарей на 82 кВт. Такой Enyaq сможет преодолеть до 500 км на одной зарядке, а мощность установленного на задней оси электромотора составит примерно 203 л.с.
В салоне кроссовера установят актуальный экран-планшет мультимедийной системы размерностью 13 дюймов. Опционально можно будет заказать проектор для вывода информации на лобовое стекло режиме дополненной реальности.
Сборка Skoda Enyaq начнется в конце нынешнего года, а в продажу электрокроссовер поступит в начале 2021 года.
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Бортжурнал , Кроссовер , Volkswagen , Skoda , VolksWagen
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