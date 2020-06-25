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Стало известно, насколько подорожают автомобили Lada с 1 июля 

Daily-Motor и ещё 2 5 часов назад
Насколько подорожают автомобили Lada с 1 июля
Фото: Daily-Motor
Компания «АвтоВАЗ» готовится к очередному повышению цен на свои автомобили. Уже на следующей неделе, 1 июля, модельный ряд российский марки подорожает минимум на 5 тысяч рублей. Обновленные прайс-листы на автомобили «Лада» опубликовало сообщество «Kviring Drive Vk Shop».
Не исключено, что новые прайс-листы на модельный ряд Lada уже разосланы дилерам либо же будут отправлены им в ближайшее время. Причины грядущего подорожания не объявлены, но можно предположить, что в качестве их будут названы девальвация рубля и производственные издержки из-за падения спроса.
Согласно информации, опубликованной в обновленных прайс-листах, седан Lada Granta в начальной комплектации подорожает с 465 тысяч 900 до 470 тысяч 900 рублей. Стоимость Lada Vesta в «базе» вырастет с 644 тысяч 900 до 653 тысяч 900 рублей, а версии кросс-универсал SW Cross — с 830 тысяч 900 до 839 тысяч 900 рублей. За спорт-седан Vesta Sport будут просить 1 миллион 66 тысяч 900 до рублей вместо 1 миллиона 57 тысяч 900 рублей.
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Бортжурнал , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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