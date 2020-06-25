Насколько подорожают автомобили Lada с 1 июля

Компания «АвтоВАЗ» готовится к очередному повышению цен на свои автомобили. Уже на следующей неделе, 1 июля, модельный ряд российский марки подорожает минимум на 5 тысяч рублей. Обновленные прайс-листы на автомобили «Лада» опубликовало сообщество «Kviring Drive Vk Shop».

Не исключено, что новые прайс-листы на модельный ряд Lada уже разосланы дилерам либо же будут отправлены им в ближайшее время. Причины грядущего подорожания не объявлены, но можно предположить, что в качестве их будут названы девальвация рубля и производственные издержки из-за падения спроса.