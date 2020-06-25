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Названы самые безотказные автомобили в США 

Car.ru 2 часа назад
Названы самые безотказные автомобили в США
Фото: Car.ru
Специалисты американской компании JD Power провели исследования об отказоустойчивости автомобилей и сделали неожиданный вывод — модели Dodge не уступают в надежности Kia.
Старый модельный ряд Dodge в этом исследовании стал главным активом американской компании. Основные претензии владельцев к новым автомобилем касаются «новых технологий». Часто проблемным местом становится мультимедиасистема, и 25% всех претензий владельцев новых машин относятся к плохой работе встроенного распознавания голоса, отказу сенсорных экранов и жалобам на работу систем Android Auto и Apple CarPlay.
Так как в моделях Dodge большинство из этого отсутствует, компания стала первой североамериканской маркой, занявшей первое место за 34 года исследований. Она поделила лидерство с Kia, для которой результат не стал сюрпризом. Южнокорейский бренд уже шесть лет подряд возглавляет рейтинг и давно стал самой популярной маркой в массовом сегменте рынка.
Аутсайдерами исследования стали премиальные бренды. За год владения 100 покупателей Jaguar 190 раз обращались в сервис, на сотню Mercedes пришлось 202 жалобы. Далее следует Volvo (210), Audi (225) и Land Rover (228).
Больше всего жалоб коснулось инновационных электромобилей компании Tesla. Её впервые включили в исследование и специалисты насчитали 250 обращений в сервисный центр за год на сотню автомобилей.
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Комментарии
Бортжурнал , Volvo , Jaguar , Audi , Kia , Tesla , Rover , Dodge , Land Rover , Apple
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