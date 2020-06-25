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Правила передвижения на электросамокатах в 2020 году 

Car.ru 2 часа назад
Правила передвижения на электросамокатах в 2020 году
Фото: Car.ru
Буквально пару лет назад появились средства индивидуальной мобильности (CИМ) на электрическом питании. В частности, это гироскуторы, электросамокаты, минивелосипеды и так далее. Только в 2020 году правительство решило ввести поправки в правила дорожного движения, связанные с СИМ. Теперь обладатели СИМ не относятся к пешеходам, кроме детей, не достигших возраста 7 лет.
Что же все-таки мы называем СИМ? В первую очередь это электрические и обычные самокаты, скейтборды, гироскутеры, мини-сигвеи, моноколесо.
ПДД для электрического самоката. По проезжей части могут ездить только электронные приборы для перемещения (в исключении находятся гироскопные средства передвижения) на основании раздела 24 ПДД РФ. Для них существует несколько обязательных правил:
  • Выезд на автомагистраль строго запрещен.
  • Если на пути имеются пешеходные или велосипедные дорожки, то на проезжую часть заезжать нельзя.
  • Ехать можно только по краю дороги, не препятствуя движению автомобилей.
  • Скорость строго ограничена до 60 километров в час и не более. — Обязательно соблюдение направления движения. Оно должно соответствовать основному транспорту.
  • Необходимо наличие тормозной системы, фонаря переднего и заднего, зеркала для заднего вида. Допустимо надеть средство оснащения на водителя СИМ.
  • Запрещено ездить в нетрезвом состоянии, под наркотическим или медикаментозным воздействием.
  • Если вы чувствуете недомогание или усталость, то не стоит выезжать на проезжую часть. Помните, что вы находитесь в открытом средстве передвижения.
Дорожные знаки для обладателей СИМ. Для пользователей новых технологий перемещения предусмотрели даже знаки для лучшей ориентации во время езды. Их всего 5:
  • «Движение на велосипедах запрещено»,
  • «Дорога с велосипедной полосой»,
  • «Обгон запрещается»,
  • «Въезд воспрещен»,
  • «Движение запрещено».
Планируется добавить еще несколько новых знаков в ближайшие годы.
Важные правила пользования СИМ:
  • Если вы едете по тротуару, то обязаны уступать пешеходам.
  • В общественных местах райдер должен приобрести скорость равную темпу шага пешеходов.
  • Команда светофора для велосипедистов распространяется на СИМ тоже.
  • Можно свободно передвигаться по проезжей части в жилых зонах, но не препятствуя перемещению автомобилей.
  • На жилой территории пешеход находится в приоритете.
  • Перед выездом из жилой территории райдер должен пропустить других участников движения.
Итог. Теперь водители основного транспорта (машины, автобусы, мотоциклы и так далее) должны пропускать на пешеходном переходе не только людей без средств передвижения, но и обладателей СИМ. Таким образом, сделаем вывод о том, что за последние годы количество пользователей средствами индивидуальной мобильности в разы возросло. Этим же объясняется и введение новых правил. Конечно, есть вопросы, оставшиеся без решения и ответов, например, классификация СИМ относительно мощности и размеров, но в скором времени и дадут ответы на них.
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