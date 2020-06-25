Toyota отзовет более 750 тыс. автомобилей 

Представители компании Toyota отзывают более 750 тысяч транспортных средств со всех рынков.

Руководители японского бренда готовятся отозвать гибридные авто Prius. Интересуют представителей компании только те автомобили, которые выпускались с 2013 по 2015 год, а также модели, имеющие индекс «V», их производили с 2014 по 2017 год.

Причина инициирования кампании — возможные неисправности в работе силового агрегата. Гибридный двигатель может перестать набирать обороты или не заводиться совсем. Неисправность кроется в ПО.

Пока что формируется список владельцев транспортных средств, которым придется приехать в официальный сервисный центр Toyota для проведения ремонтных работ. Окончательно собрать его планируют уже в августе 2020 года.

Известно о 25 автомобилях, которые будут отозваны из России. Их выпускали чуть более года начиная с мая 2014 года.

Ремонтные работы заключаются в обновлении ПО транспортных средств. Для автолюбителей это бесплатно.