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Toyota отзовет более 750 тыс. автомобилей 

Car.ru 1 час назад
Toyota отзовет более 750 тыс. автомобилей
Фото: Car.ru
Представители компании Toyota отзывают более 750 тысяч транспортных средств со всех рынков.
Руководители японского бренда готовятся отозвать гибридные авто Prius. Интересуют представителей компании только те автомобили, которые выпускались с 2013 по 2015 год, а также модели, имеющие индекс «V», их производили с 2014 по 2017 год.
Причина инициирования кампании — возможные неисправности в работе силового агрегата. Гибридный двигатель может перестать набирать обороты или не заводиться совсем. Неисправность кроется в ПО.
Пока что формируется список владельцев транспортных средств, которым придется приехать в официальный сервисный центр Toyota для проведения ремонтных работ. Окончательно собрать его планируют уже в августе 2020 года.
Известно о 25 автомобилях, которые будут отозваны из России. Их выпускали чуть более года начиная с мая 2014 года.
Ремонтные работы заключаются в обновлении ПО транспортных средств. Для автолюбителей это бесплатно.
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Бортжурнал , Toyota
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