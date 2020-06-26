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Bentley показал последний Mulsanne 

Авторамблер и ещё 2 17 минут назад
Bentley показал последний Mulsanne
Фото: Авторамблер
Британская компания отправляет на пенсию легендарный флагман Mulsanne после 7,3 тыс. выпущенных экземпляров. Прощальным стал выполненный на заказ мастерами ателье Mulliner роскошный седан 6.75 Edition.
Кузов автомобиля, который отправится покупателю в США, выкрашен в темно-серый и цвет под розовое золото. Модель "обута" в 21-дюймовые колесные диски с пятью металлическими спицами, капот венчает крылатая литера B.
По некоторым данным, для особого клиента Bentley собирается выпустить еще один эксклюзивный экземпляр, однако кому он достанется, пока неизвестно.
"Mulsanne заслужил звание иконы в истории Bentley. Теперь роль флагмана перейдет к новому Flying Spur", — прокомментировал выпуск последнего седана глава компании Адриан Холлмарк.
За более чем 10 лет жизни модели мастера Bentley выполнили примерно 42 млн точечных сварочных швов, потратили более миллиона часов на отделку роскошных интерьеров и 90 тыс. часов на полировку.
Эксклюзивная версия 6.75 Edition ограничена тиражом в 30 моделей, которые оснащаются 6,75-литровым V8 мощностью 530 л.с. и 1100 Нм крутящего момента. На легендарный силовой агрегат указывают особые шильдики и детали в салоне. Мотор, производство которого стартовало более 60 лет назад, отправится в отставку вслед за Mulsanne.
Впускной коллектор двигателя выполнен не в стандартном серебристом, а в черном цвете, а на табличке с номером мотора красуется роспись Адриана Холлмарка.
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Бортжурнал , Bentley , Адриан Холлмарк
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