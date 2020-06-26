Когда нельзя включать «аварийку» в машине

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При включенной аварийной сигнализации нельзя останавливаться или парковаться там, где это запрещено правилами дорожного движения (ПДД) или текущей дорожной обстановкой, рассказал агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев

"Аварийная сигнализация, или аварийка, как все привыкли ее называть, используется для того, чтобы предупредить остальных участников дорожного движения о возникших проблемах с вашим автомобилем, то есть — это средство безопасности. Понятно, что и использовать его необходимо строго по назначению, ” — сказал он.

Однако часто, особенно в Москве, «продвинутые» автолюбители находят аварийке другое применение.