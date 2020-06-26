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Эксперт рассказал, когда нельзя включать «аварийку» в машине 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Когда нельзя включать «аварийку» в машине
Фото: ria.ru
При включенной аварийной сигнализации нельзя останавливаться или парковаться там, где это запрещено правилами дорожного движения (ПДД) или текущей дорожной обстановкой, рассказал агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев.
"Аварийная сигнализация, или аварийка, как все привыкли ее называть, используется для того, чтобы предупредить остальных участников дорожного движения о возникших проблемах с вашим автомобилем, то есть — это средство безопасности. Понятно, что и использовать его необходимо строго по назначению, ” — сказал он.
Однако часто, особенно в Москве, «продвинутые» автолюбители находят аварийке другое применение.
“Почему-то многие считают, что при включенной аварийной сигнализации можно останавливаться или парковаться там, где это запрещено правилами дорожного движения или текущей дорожной обстановкой — и это совершенно недопустимо”, — отметил эксперт. ​
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Бортжурнал , Егор Васильев
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