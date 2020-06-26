Нужно ли прогревать мотор в жаркое время года? 

В летнее время года отсутствуют экстремально низкие температуры, поэтому большая часть водителей не заморачивается с прогреванием мотора.

Человек садится в кресло водителя и, повернув ключ в замке зажигания, поставив рычаг КПП на первую передачу или АКПП в режим «драйв», жмет на педаль газа, срываясь с места настолько уверенно, что из под колес летит пыль и гравий. Но дело в том, что даже в жару на мотор плохо влияет запуск в холодном состоянии. Именно поэтому для продления ресурса работы двигателя и других технических узлов автомобиля, необходимо выполнить несколько простых действий, дающих возможность беспроблемно перенести холодный запуск.

Езда лучше, чем стоянка. Немало владельцев автомобилей считают, что их производители дают разрешение на эксплуатацию автомобиля без прогрева. Но это совершенно не соответствует действительности. Прогрев двигателя все же рекомендуется, но не на стоянке, а в движении на малой скорости при небольшой нагрузке и плавном увеличении её на протяжении первых минут езды. Это нужно для того, чтобы во время движения мотор вышел на рабочий уровень температуры намного быстрее. Помимо этого, снижается и выброс вредных веществ.

По причине необходимости реализации программ по защите окружающей среды, правительства разных государств успешно вводят программы Евро-5 и Евро-6, что приводит к снижению выбросов в атмосферу и уменьшению вредности таковых для человека. В том случае когда машина будет стоять под окнами и прогреваться, соседи могут пожаловаться на запах от выхлопа. Именно поэтому создатели рекомендуют не стоять на месте, а осуществлять прогрев машины на ходу.

Прогрев в жаркую погоду. Перед тем, как начинать движение, следует выполнить действия, от которых будет зависеть вероятность успешной дальнейшей работы. Причина в том, что в первое время после того, как был повернут ключ зажигания, двигатель находится в предстартовом режиме. Блоком управления поддерживаются повышенные обороты, при которых стрелка тахометра указывает на 1200. Установкой климат-контроля хладагент разгоняется по трубкам, генератор обеспечивает током АКБ и все остальные системы. Но самое основное, что масляный насос прокачивает масло по всем смазочным системам. Потребуется порядка минуты для того, чтобы масло разошлось даже к самым отдаленным деталям. Только по окончании этого процесса, управляющий блок понизит количество оборотов до стандартного для холостого хода значения в 800. Это означает, что мотор полностью прогрет и машина готова к отправке в дорогу. Дальнейший прогрев силовой установки выполняется уже на ходу.

Проведение предстартовой подготовки должно выполняться вне зависимости от времени года и температуры воздуха. Необходимо обеспечить мотору возможность работы на холостых оборотах на протяжении 1-2 минут и дождаться, пока насос полностью не прокачает масло по системе. Если же проигнорировать такую схему, то детали будут испытывать дефицит смазки, и в вначале будут работать с повышенной степенью износа. Помимо этого, от резкого старта машины, в особенности с наличием перегазовки, существует очень большой риск появления задиров на стенках цилиндров. Это может стать серьезной поломкой для современных типов моторов, не приспособленных к капитальному ремонту.