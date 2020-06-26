Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen отозвал Polo в России из-за заводского дефекта 

Авторамблер 1 час назад
Volkswagen отозвал более 1000 Polo в России
Фото: Авторамблер
Немецкий бренд объявил об отзыве 1 079 седанов Polo, выпущенных в 2020 году.
Причиной сервисной акции стал неверный номер одобрения типа транспортного средства (ОТТС), таблички с которым наклеены на стойки "B" отозванных автомобилей.
В дилерских центрах Volkswagen на всех отозванных автомобилях бесплатно заменят таблички с ОТТС.
Список VIN-номеров автомобилей, подпадающих под акцию, опубликован на официальном сайте Росстандарта.
Ранее Volkswagen объявлял об отзыве в России в мае: тогда в ремонт отправили 1 099 кроссоверов Touareg, проданных в 2019 году. На автомобилях обнаружили недостатки сварного соединения трубки трансмиссионного масла, из-за которых возникает риск утечки масла.
Видео дня. Бензин обновил рекорд стоимости на торгах СПбМТСБ
Авторамблер: последние новости
Названы самые надежные подержанные автомобили Названы самые надежные подержанные автомобили Bentley показал последний Mulsanne Bentley показал последний Mulsanne В BMW рассказали про новый суперседан M3 В BMW рассказали про новый суперседан M3
Бортжурнал , Volkswagen
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
В России для водителей заработают новые правила
В России для водителей заработают новые правила
Известный блогер разбился насмерть
Известный блогер разбился насмерть
АвтоВАЗ отложил переход на неполную рабочую неделю
АвтоВАЗ отложил переход на неполную рабочую неделю
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение