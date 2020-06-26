Volkswagen отозвал более 1000 Polo в России

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Немецкий бренд объявил об отзыве 1 079 седанов Polo, выпущенных в 2020 году.

Причиной сервисной акции стал неверный номер одобрения типа транспортного средства (ОТТС), таблички с которым наклеены на стойки "B" отозванных автомобилей.

В дилерских центрах Volkswagen на всех отозванных автомобилях бесплатно заменят таблички с ОТТС.

Список VIN-номеров автомобилей, подпадающих под акцию, опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Ранее Volkswagen объявлял об отзыве в России в мае: тогда в ремонт отправили 1 099 кроссоверов Touareg, проданных в 2019 году. На автомобилях обнаружили недостатки сварного соединения трубки трансмиссионного масла, из-за которых возникает риск утечки масла.