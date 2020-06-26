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В BMW рассказали про новый суперседан M3 

Авторамблер 4 часа назад
В BMW рассказали про новый суперседан M3
Фото: Авторамблер
Баварцы приподняли завесу тайны над прототипом нового седана M3. О спорткаре в фирменном видео поведал Кристиан Флесса, возглавляющий отдел разработки ассистирующих водителю электронных систем в подразделении BMW M GmbH.
"Заряженный" седан проходит масштабное тестирование на Нюрбургринге, на извилистых загородных дорогах, а также на секциях с плохим покрытием. Все это делается для того, чтобы достичь идеального баланса между боевым трековым характером, а также дружелюбием при обычной гражданской эксплуатации. Судя по тому, что производитель уделяет немало внимание характеристикам амортизаторов и настройкам рулевого механизма, поставленные задачи будут выполнены.
Новая "эмка" унаследует рядную 3,0-литровую "турбошестерку" от мощных кроссоверов X3 M и X4 M. Напомним, что она оснащена двумя турбонагнетателями и, как ожидается, выдаст 480 л.с. у базовой версии и 510 л.с. у исполнения Competition. Важным новшеством для M3 станет система полного привода M xDrive, очевидно, позволяющая вывести динамику на новый уровень. Спорткары прошлых поколений были строго заднеприводными и в BMW M не собираются перечеркнуть традиции — адептам классики предложат спортседан с задними ведущими колесами. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая или шестиступенчатая «механика».
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Бортжурнал , BMW
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