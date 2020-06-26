ТОП-5 лучших внедорожников с повышенной проходимостью 

Автомобильные эксперты рассказали о пяти лучших внедорожниках, которые отличаются повышенной проходимостью практически по любому бездорожью.
Открывает сегодняшний ТОП-5 популярный внедорожник Suzuki Jimny 4, обладающий 1,5-литровым двигателем, мощность которого равна 102 л.с., а также системой полного привода. Дорожный просвет автомобиля — 210 мм. Ценник модели составляет 1,48 млн рублей.
В список попал Mitsubishi Pajero Sport 3, который по праву называют универсальным автомобилем. Этот SUV отлично себя показал, как на городских дорогах, так и просёлочных. Под капотом модели стоит 3,0-литровый бензиновый двигатель, мощность которого равна 209 л.с. За авто просят 2,1 млн рублей.
Далее был выделен Renault Duster, под капотом которого стоит 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 114 л.с. При этом, стоимость модели составляет 687 тыс. рублей.
Также эксперты отметили Lada Niva 4×4 Bronto, которая обладает всем необходимым для поездок по тяжёлому бездорожью всего за 723 тыс. рублей.
Закрывает ТОП-5 УАЗ «Патриот», который обладает мощным мотором, высоким дорожным просветом, надёжной КПП и относительным комфортом в салоне. За машину просят 710 тыс. рублей.