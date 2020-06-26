Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ТОП-5 лучших внедорожников с повышенной проходимостью 

Car.ru 3 часа назад
ТОП-5 лучших внедорожников с повышенной проходимостью
Фото: Car.ru
Автомобильные эксперты рассказали о пяти лучших внедорожниках, которые отличаются повышенной проходимостью практически по любому бездорожью.
Открывает сегодняшний ТОП-5 популярный внедорожник Suzuki Jimny 4, обладающий 1,5-литровым двигателем, мощность которого равна 102 л.с., а также системой полного привода. Дорожный просвет автомобиля — 210 мм. Ценник модели составляет 1,48 млн рублей.
В список попал Mitsubishi Pajero Sport 3, который по праву называют универсальным автомобилем. Этот SUV отлично себя показал, как на городских дорогах, так и просёлочных. Под капотом модели стоит 3,0-литровый бензиновый двигатель, мощность которого равна 209 л.с. За авто просят 2,1 млн рублей.
Далее был выделен Renault Duster, под капотом которого стоит 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 114 л.с. При этом, стоимость модели составляет 687 тыс. рублей.
Также эксперты отметили Lada Niva 4×4 Bronto, которая обладает всем необходимым для поездок по тяжёлому бездорожью всего за 723 тыс. рублей.
Закрывает ТОП-5 УАЗ «Патриот», который обладает мощным мотором, высоким дорожным просветом, надёжной КПП и относительным комфортом в салоне. За машину просят 710 тыс. рублей.
Видео дня. Бензин обновил рекорд стоимости на торгах СПбМТСБ
Car.ru: последние новости
Правила передвижения на электросамокатах в 2020 году Правила передвижения на электросамокатах в 2020 году Нужно ли прогревать мотор в жаркое время года? Нужно ли прогревать мотор в жаркое время года? Названы самые безотказные автомобили в США Названы самые безотказные автомобили в США
Комментарии
Бортжурнал , Suzuki Jimny , Mitsubishi Pajero Sport , Renault Duster , Suzuki , Lada , УАЗ , Mitsubishi Pajero , Renault , Mitsubishi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России для водителей заработают новые правила
В России для водителей заработают новые правила
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
Известный блогер разбился насмерть
Известный блогер разбился насмерть
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение