Самые распространенные ошибки при сдаче экзамена на права

Как показывает практика, пройти успешно сдачу экзаменов на получение удостоверения водителя с первого раза удается далеко не всем.

Часть экзаменуемых "сыпется" на теоретической части, остальные на вождении. На полигоне наиболее частыми ошибками являются маневры по заезду задним ходом в бокс. Проблематичными бывают параллельная парковка и упражнения на эстакаде.

В городе начинающие водители особенно часто "теряются" по части приоритетов на дороге. Также весьма распространен ступор в сложной дорожной ситуации, когда экзаменатору приходится перехватывать управление автомобилем, чтобы избежать аварии.

У начинающих водителей во время экзаменационной поездки часто глохнет мотор машины в самых неподходящих местах.

Если обратиться к статистике прошлых лет, то в 2018 году, например, из более, чем трех млн автолюбителей, с успехом сдали теоретическую часть экзаменов только 1,2 миллиона. Что до вождения, то на полигоне справились с поставленной задачей 42%, а на городских дорогах — 31%.