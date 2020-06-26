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Самые частые ошибки при сдаче экзамена на права 

Car.ru 4 часа назад
Самые распространенные ошибки при сдаче экзамена на права
Фото: Car.ru
Как показывает практика, пройти успешно сдачу экзаменов на получение удостоверения водителя с первого раза удается далеко не всем.
Часть экзаменуемых "сыпется" на теоретической части, остальные на вождении. На полигоне наиболее частыми ошибками являются маневры по заезду задним ходом в бокс. Проблематичными бывают параллельная парковка и упражнения на эстакаде.
В городе начинающие водители особенно часто "теряются" по части приоритетов на дороге. Также весьма распространен ступор в сложной дорожной ситуации, когда экзаменатору приходится перехватывать управление автомобилем, чтобы избежать аварии.
У начинающих водителей во время экзаменационной поездки часто глохнет мотор машины в самых неподходящих местах.
Если обратиться к статистике прошлых лет, то в 2018 году, например, из более, чем трех млн автолюбителей, с успехом сдали теоретическую часть экзаменов только 1,2 миллиона. Что до вождения, то на полигоне справились с поставленной задачей 42%, а на городских дорогах — 31%.
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