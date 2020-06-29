Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России дилерам запретили продавать Kia Seltos из-за проблем с рулем 

Авторамблер и ещё 5 2 часа назад
В России запретили продавать одну из машин Kia
Фото: Авторамблер
Южнокорейский бренд разослал дилерам указание приостановить продажи российских паркетников Seltos. Запрет касается не только новых продаж, но и уже оплаченных машин.
Как сообщает форум "Kia Seltos Клуб Россия" со ссылкой на собственные источники, причиной приостановки продаж стали проблемы с рулем, которые не блокируется при выключении зажигания.
Запрет коснулся четырех комплектаций паркетника: Classic, Comfort, Luxe и Style. Топовые версии Prestige, Premium и Premium+ указание не затронуло, так как они оснащены системой бесключевого запуска двигателя.
По данным форума, кроссоверы перестали продавать с 11 июня, а вновь запустить продажи должны в следующем месяце. В ближайшее время дилерские центры Kia получат запчасти для устранения неисправности, а также южнокорейский бренд выпустит сервисный бюллетень или объявит отзыв.
Kia Seltos появился в России в декабре минувшего года. Конкурент Hyundai Creta предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 121 и 123 л.с., 149-сильным 2-литровым двигателем и турбомотором 1.6. мощностью 177 "сил". Стоимость кроссовера варьируется от 1,13 млн до 1,99 млн руб.
Видео дня. В Москве вернулся спрос на каршеринг
Авторамблер: последние новости
Стало известно о новом повышении цен на Lada Стало известно о новом повышении цен на Lada Названы самые надежные подержанные автомобили Названы самые надежные подержанные автомобили Появились шпионские фото первого электрокара Skoda Появились шпионские фото первого электрокара Skoda
Комментарии 6
Бортжурнал , Кроссовер , Hyundai , Kia , Hyundai Creta
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Почему мощность машины со временем снижается?
Почему мощность машины со временем снижается?
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
Москвич предложил гаишникам огромную взятку
Москвич предложил гаишникам огромную взятку
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение