В России запретили продавать одну из машин Kia

Южнокорейский бренд разослал дилерам указание приостановить продажи российских паркетников Seltos. Запрет касается не только новых продаж, но и уже оплаченных машин.

Как сообщает форум " Kia Seltos Клуб Россия" со ссылкой на собственные источники, причиной приостановки продаж стали проблемы с рулем, которые не блокируется при выключении зажигания.

Запрет коснулся четырех комплектаций паркетника: Classic, Comfort, Luxe и Style. Топовые версии Prestige, Premium и Premium+ указание не затронуло, так как они оснащены системой бесключевого запуска двигателя.

По данным форума, кроссоверы перестали продавать с 11 июня, а вновь запустить продажи должны в следующем месяце. В ближайшее время дилерские центры Kia получат запчасти для устранения неисправности, а также южнокорейский бренд выпустит сервисный бюллетень или объявит отзыв.