В России запретили продавать одну из машин Kia

Южнокорейский бренд разослал дилерам указание приостановить продажи российских паркетников Seltos. Запрет касается не только новых продаж, но и уже оплаченных машин.
Как сообщает форум "Kia Seltos Клуб Россия" со ссылкой на собственные источники, причиной приостановки продаж стали проблемы с рулем, которые не блокируется при выключении зажигания.
Запрет коснулся четырех комплектаций паркетника: Classic, Comfort, Luxe и Style. Топовые версии Prestige, Premium и Premium+ указание не затронуло, так как они оснащены системой бесключевого запуска двигателя.
По данным форума, кроссоверы перестали продавать с 11 июня, а вновь запустить продажи должны в следующем месяце. В ближайшее время дилерские центры Kia получат запчасти для устранения неисправности, а также южнокорейский бренд выпустит сервисный бюллетень или объявит отзыв.
Kia Seltos появился в России в декабре минувшего года. Конкурент Hyundai Creta предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 121 и 123 л.с., 149-сильным 2-литровым двигателем и турбомотором 1.6. мощностью 177 "сил". Стоимость кроссовера варьируется от 1,13 млн до 1,99 млн руб.