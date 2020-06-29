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В России запретили продавать одну из машин Kia 

Мария Иванова и ещё 5 4 часа назад
В России временно приостановили продажи Kia Seltos в комплектациях Classic, Comfort, Luxe и Style. Об этом сообщает портал kia-seltos.ru.
По данным администратора портала, такое указание в Kia Motors дали официальным дилерам. Оно якобы действует с 11 июня и распространяется на часть июля (когда именно его отменят, пока неизвестно). Ограничения при этом касаются не только новых продаж, но и выдачи уже оплаченных машин покупателям.
Администратор сайта утверждает, что такое решение было связано с технической проблемой — отсутствием блокировки руля при выключении зажигания на Kia Seltos в указанных комплектациях.
Авто в комплектациях Prestige, Premium и Premium+ запрет не коснулся. В этих машинах предусмотрен бесключевой запуск двигателя, а на Classic, Comfort, Luxe и Style двигатель запускается ключом.
В ближайшее время неисправность устранят, официальные дилеры получат нужные для ремонта запчасти, также будет выпущен сервисный бюллетень (и/или отзывная кампания).
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году в России для ремонта отзывали почти 650 тысяч автомобилей, в частности, в Renault отозвали около 78 тысяч машин из-за риска обрыва петли замка капота, а в Toyota — 84 тысячи машин из-за проблем с подушками безопасности.
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Бортжурнал , Видео , Кроссовер , Kia , Toyota , Renault
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