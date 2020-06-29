В России запретили продавать одну из машин Kia 

В России временно приостановили продажи Kia Seltos в комплектациях Classic, Comfort, Luxe и Style. Об этом сообщает портал kia-seltos.ru.

По данным администратора портала, такое указание в Kia Motors дали официальным дилерам. Оно якобы действует с 11 июня и распространяется на часть июля (когда именно его отменят, пока неизвестно). Ограничения при этом касаются не только новых продаж, но и выдачи уже оплаченных машин покупателям.

Администратор сайта утверждает, что такое решение было связано с технической проблемой — отсутствием блокировки руля при выключении зажигания на Kia Seltos в указанных комплектациях.

Авто в комплектациях Prestige, Premium и Premium+ запрет не коснулся. В этих машинах предусмотрен бесключевой запуск двигателя, а на Classic, Comfort, Luxe и Style двигатель запускается ключом.

В ближайшее время неисправность устранят, официальные дилеры получат нужные для ремонта запчасти, также будет выпущен сервисный бюллетень (и/или отзывная кампания).