Пять способов открыть случайно запертый автомобиль 

Эксперты назвали пять способов открыть случайно заблокировавшиеся дверцы автомобиля. Такая проблема может возникать достаточно часто, сообщает РГ. Блокировку дверей могут устроить дети, животные в салоне или сломавшаяся система сигнализации.

Зимой замок иногда замерзает и срабатывает при оттаивании.

Открыть автомобиль будет легче, если смартфон остался у владельца, а не в салоне машины. Можно вызвать специалиста, который вскроет дверь электронной или обычной отмычкой.

Необходимо приготовить документы на машину — иначе специалист откажется ее вскрывать. Другой вариант — позвонить родственникам, у которых есть запасной комплект ключей.

Есть еще несколько способов — разбить стекло, свернуть личинку замка, открыть дверь с помощью отвертки, линейки или проволоки.

Бить стекло рукой или ногой нельзя. Надо найти молоток, арматуру или камень и бить по краю стекла. Перед этим лучше заклеить стекло скотчем, чтобы не разлетелись осколки.

Можно также отжать верхнюю кромку двери, а в щель просунуть проволоку с крючком на конце, чтобы дернуть вверх дверную ручку. Но при этом довольно велик риск повредить элементы двери и обивки.

Эксперты советуют завести привычку всегда брать с собой ключ или транспондер, когда вы выходите из машины. Также можно сделать дубликат ключей и носить его как брелок.