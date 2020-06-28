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Пять способов открыть случайно запертый автомобиль 

Майк Габриелян и ещё 1 2 часа назад
Пять способов открыть случайно запертый автомобиль
Фото: depositphotos.com
Эксперты назвали пять способов открыть случайно заблокировавшиеся дверцы автомобиля. Такая проблема может возникать достаточно часто, сообщает РГ. Блокировку дверей могут устроить дети, животные в салоне или сломавшаяся система сигнализации.
Зимой замок иногда замерзает и срабатывает при оттаивании.
Открыть автомобиль будет легче, если смартфон остался у владельца, а не в салоне машины. Можно вызвать специалиста, который вскроет дверь электронной или обычной отмычкой.
Необходимо приготовить документы на машину — иначе специалист откажется ее вскрывать. Другой вариант — позвонить родственникам, у которых есть запасной комплект ключей.
Есть еще несколько способов — разбить стекло, свернуть личинку замка, открыть дверь с помощью отвертки, линейки или проволоки.
Бить стекло рукой или ногой нельзя. Надо найти молоток, арматуру или камень и бить по краю стекла. Перед этим лучше заклеить стекло скотчем, чтобы не разлетелись осколки.
Можно также отжать верхнюю кромку двери, а в щель просунуть проволоку с крючком на конце, чтобы дернуть вверх дверную ручку. Но при этом довольно велик риск повредить элементы двери и обивки.
Эксперты советуют завести привычку всегда брать с собой ключ или транспондер, когда вы выходите из машины. Также можно сделать дубликат ключей и носить его как брелок.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что специалисты выяснили наиболее безопасные способы закрепления смартфона в автомобиле.
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Бортжурнал
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