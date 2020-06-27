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Как не попасть на штраф за границей 

Car.ru 5 часов назад
Как не попасть на штраф за границей
Фото: Car.ru
Открытые границы позволили людям больше путешествовать на собственном транспорте. Более того, теперь автомобиль можно взять в аренду в любой стране на достаточно выгодных условиях. Для заключения договора достаточно иметь удостоверение водителя международного образца и заплатить небольшую сумму в качестве залога. Но стоит помнить, что каждое государство имеет свои особенности правил дорожного движения. И чтобы не платить баснословные суммы за штрафы, стоит учитывать все нюансы ППД посещаемой страны.
Скорость. Большая часть автолюбителей мечтает прокатиться по заграничному автобану, чтобы прочувствовать все преимущества скоростной езды. Но они не имеют представления о том, какие ограничения там действуют. В большинстве стран Европы установлена стандартная цифра допустимой скорости — 130 км/час. Только в Германии эта скорость обозначается как рекомендуемая. При этом, на большинстве участков разрешено ездить не более 80 км/час. В некоторых странах, таких как Болгария и Польша, ограничения в ночное и дневное время разные. В темное время суток не разрешается превышать отметку в 110 км/час, в светлую пору — 140 км/час. В европейских городах запрещено ездить более 50 км/час, а в центральной части более 25 км/час. Применение детекторов радаров. Антирадары это табу в европейских странах. Перевозить их запрещено даже отключенными и запакованными в коробки. К примеру, если полиция Бельгии обнаружит такое устройство, то водителю грозит штраф в 75 000 евро, что в рублях составит 5 800 тыс. рублей. Но не все страны так сурово относятся к такого рода приборам. К примеру, в России, Украине, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словении антирадары в свободном доступе и их использование не влечет за собой никаких последствий. При въезде в страны Евросоюза советуют выбросить это устройство прямо на границе. Иначе будут большие проблемы с местной полицией.
Мобильный в руке. Все страны Европы наложили запрет на использование телефонов за рулем. По статистике, именно они становятся причинами 48% аварий. Во Франции пользоваться смартфоном нельзя даже в заглушенном авто. Но гарнитура Hands free разрешается. Алкоголь в крови. В странах Европы разрешается управлять автомобилем, если алкоголь в крови не превышает 0.5 — 0.8 промилле. Но несмотря на это, лучше не садиться за руль, даже если употребили хоть бутылку пива. Противотуманные фары. Ближний свет должен быть включен в дневную пору в городе и на трассе. Хотя Италия и Венгрия обязывают включать фары только при выезде из населенных пунктов. В Польше использование противотуманных фар допустимо при видимости не более 50 метров. Поскольку в России разрешается использовать противотуманные фары вместо ближнего света, то за границей автолюбители часто попадают на штрафы. Ведь они по привычке их используют.
Итог. Помните, незнание закона не освобождает от ответственности. Перед посещением другой страны изучите ее правила и ориентируйтесь на других участников дорожного движения. В случае незнания правил, лучше остановиться и уточнить их у местных сотрудников полиции, только так можно избежать получение штрафа, а соответственно и негативных воспоминаний от путешествия.
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Бортжурнал , ЕС
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