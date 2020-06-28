Когнитивные искажения могут мешать покупке электрокара

Слишком дорого и слишком мало моделей — это все еще основные аргументы, почему автомобилисты редко меняют бензиновые авто на электромобиль. Даже несмотря на поощрения и дотации в Европе, призванные стимулировать такой выбор.

Исследование, проведенное Центром европейских экономических исследований в Мангейме (ZEW), показало, что препятствием является не только высокая цена электромобилей, пишет Süddeutsche Zeitung.

Исследование опирается на опрос Министерства транспорта «Мобильность в Германия 2017». Также ученые использовали данные каршеринг-провайдера Flinkster с 2014 по 2016 годы. Они сравнили поведение пользователей отдельный автомобилей. На частных авто годовая ходовая мощность бензиновых и электромобилей почти не отличалась, только водители бензиновых авто преодолевали значительно больше километров пути.

Ученые заметили, что пользователи каршеринга выбирали электромобили значительно реже. Хотя цены и доступность совпадали. Ходовые характеристики электрокаров, которые были доступны круглый год, были меньше на 79%.

Из этого ученые делают вывод: должны быть другие причины для предпочтений в пользу авто на традиционном топливе.

Возможное объяснение исследователи видят в когнитивном искажении — отклонении в сторону статус-кво. Это означает, что пользователи слишком привыкли к тому, что им знакомо, и опасаются экспериментировать. Кроме того, немалую роль играет страх оказаться с разряженной батареей посреди пути.

Ученые также проанализировали электромобили различной дальности и сравнили их с маршрутами, которые автомобилисты преодолевают ежедневно. Результат: даже при очень неблагоприятных предположениях о дальности и возможностях зарядки от 82 до 92 процентов ежедневных поездок могут быть успешно выполнены электромобилями.

«При умеренных показателях доля приближается даже к 99 процентам», — говорит руководитель исследования Мартин Кестерних.

Это действительно возможно, но только в случае, когда водитель электромобиля может надежно зарядить машину. Вот почему авторы исследования видят важный стимул к покупкам электрокаров в расширении инфраструктуры. Правда, в новом пакете федерального правительства уже выделены средства на обеспечение городов Германии станциями подзарядки электромобилей.

«Поэтому на фоне этих выводов сомнительно, может ли увеличение дотаций за покупку электрокара помочь стимулированию дополнительного спроса», — пишут исследователи ZEW, ссылаясь на действующие в стране меры стимулирования покупки электрокаров в виде финансовых поощрений, скидок и привилегий.