Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перевод авто с бензина на газ может обернуться для владельца неприятностями 

Car.ru 2 часа назад
Переход с бензина на газ может обернуться неприятностями
Фото: Car.ru
Эксперт сервисного центра рассказал, стоит ли владельцам автомобилей с бензиновыми двигателями торопиться с установкой газобаллонного оборудования.
Правительство Российской Федерации предпринимает различные шаги для увеличения продаж добываемого газа в России, так как спрос на него за границей продолжает падать. После объявления субсидий на установку газобаллонного оборудования многие владельцы задумались о переходе на газ, но, по словам эксперта, такая экономия содержит в себе некоторые минусы.
Среди достоинств применения ГБО чаще всего упоминается низкая стоимость самого газа, увеличение запаса хода автомобиля на одной заправке в полтора раза, а также большая экологичность голубого топлива.
Но нельзя забывать, что при этом двигатель теряет мощность примерно на 15%. Также незаводское вмешательство в силовую установку однозначно приведет к лишению гарантии на мотор. Даже если ГБО будет установлено сертифицированным центром, при поломке двигателя официальные дилеры найдут множество причин, которыми обоснуют вину вмешательства в силовой агрегат.
Car.ru
Одним из важнейших недостатков перевода на газ является резкое снижение ресурса мотора. Подобное альтернативное топливо ведет к быстрому прогару клапанов и различным повреждениям головки блока цилиндров.
Также немаловажным минусом является небольшое количество заправочных станций, предлагающих ту или иную газовую смесь.
Видео дня. В Москве вернулся спрос на каршеринг
Car.ru: последние новости
В России приостановили продажи Kia Seltos В России приостановили продажи Kia Seltos Какие машины никогда не останавливают патрули ГИБДД? Какие машины никогда не останавливают патрули ГИБДД? 5 способов открыть случайно запертый автомобиль 5 способов открыть случайно запертый автомобиль
Комментарии 2
Бортжурнал , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «тайные» функции в современных авто
Названы «тайные» функции в современных авто
УАЗ окончательно похоронил «русский Prado»
УАЗ окончательно похоронил «русский Prado»
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение