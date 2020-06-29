Переход с бензина на газ может обернуться неприятностями

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Эксперт сервисного центра рассказал, стоит ли владельцам автомобилей с бензиновыми двигателями торопиться с установкой газобаллонного оборудования.

Правительство Российской Федерации предпринимает различные шаги для увеличения продаж добываемого газа в России, так как спрос на него за границей продолжает падать. После объявления субсидий на установку газобаллонного оборудования многие владельцы задумались о переходе на газ, но, по словам эксперта, такая экономия содержит в себе некоторые минусы.

Среди достоинств применения ГБО чаще всего упоминается низкая стоимость самого газа, увеличение запаса хода автомобиля на одной заправке в полтора раза, а также большая экологичность голубого топлива.

Но нельзя забывать, что при этом двигатель теряет мощность примерно на 15%. Также незаводское вмешательство в силовую установку однозначно приведет к лишению гарантии на мотор. Даже если ГБО будет установлено сертифицированным центром, при поломке двигателя официальные дилеры найдут множество причин, которыми обоснуют вину вмешательства в силовой агрегат.

Car.ru

Одним из важнейших недостатков перевода на газ является резкое снижение ресурса мотора. Подобное альтернативное топливо ведет к быстрому прогару клапанов и различным повреждениям головки блока цилиндров.

Также немаловажным минусом является небольшое количество заправочных станций, предлагающих ту или иную газовую смесь.