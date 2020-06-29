Названы особенности спортивной LADA Granta Drive Active 

В «заряженной» версии транспортного средства появился новый бампер спереди и сзади, на котором установлены вставки из красного цвета. Появились также накладки на порогах, на крышке багажника установлен спойлер. Клиренс теперь уменьшен до 130 мм, благодаря чему улучшилась управляемость и аэродинамика.

Установить в «спортивный» автомобиль на АвтоВАЗе решили силовой агрегат на 1,6 литра, мощность которого — 106 лошадиных сил. В пару к этому надежнейшему мотору добавили АКПП и МКПП на 5 передач.

Автолюбители, которые уже успели прокатиться на спортивном автомобиле, рассказывают, что для разгона до «сотни» достаточно 10 секунд.

В салоне дизайнеры российского производителя установили новые кресла спереди, которые теперь имеют боковую поддержку и вставки красного цвета. За комфорт в спортивной версии отвечают: подогрев сидений спереди, кондиционер, новая аудиосистема.

Версия с МКПП доступна на российском рынке всего за 654 тысячи рублей, за комфорт в виде «автомата» придется доплатить 25 тысяч рублей.