Обнародован топ-5 самых популярных авто на Украине 

По итогам мая 2020 года самой продаваемой новой моделью на авторынке Украины стал южнокорейский кроссовер Kia Sportage . Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчётный месяц украинским дилерам удалось реализовать 610 экземпляров Kia Sportage. Это на 91% больше, чем год назад.

На втором месте разместилась японская модель Toyota RAV4 с результатом 530 проданных авто, что на 4% меньше прошлогоднего уровня реализации. На третьем месте Renault Duster (310 ед. ; — 17%).

Стоит отметить, что с января по май нынешнего года украинские автолюбители купили 30,5 тыс. новых машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, в мае 2020 года украинские автолюбители приобрели 6,1 тыс. единиц новых легковых машин — на 14% меньше, чем в мае прошлого года.