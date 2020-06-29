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Обнародован топ-5 самых популярных авто на Украине 

ИА Regnum и ещё 1 4 часа назад
Обнародован топ-5 самых популярных авто на Украине
Фото: Wikipedia
По итогам мая 2020 года самой продаваемой новой моделью на авторынке Украины стал южнокорейский кроссовер Kia Sportage. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».
За отчётный месяц украинским дилерам удалось реализовать 610 экземпляров Kia Sportage. Это на 91% больше, чем год назад.
На втором месте разместилась японская модель Toyota RAV4 с результатом 530 проданных авто, что на 4% меньше прошлогоднего уровня реализации. На третьем месте Renault Duster (310 ед. ; — 17%).
Топ-5 замыкают Toyota Land Cruiser (210 ед. ; +8%) и Renault Logan (180 ед. ; — 40%).
Стоит отметить, что с января по май нынешнего года украинские автолюбители купили 30,5 тыс. новых машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Напомним, в мае 2020 года украинские автолюбители приобрели 6,1 тыс. единиц новых легковых машин — на 14% меньше, чем в мае прошлого года.
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Бортжурнал , ДТП , Renault Duster , Kia Sportage , Kia , Toyota , Toyota Land Cruiser , Renault Logan , Renault , Toyota RAV4
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