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Какие машины никогда не останавливают патрули ГИБДД? 

Car.ru 2 часа назад
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Фото: Car.ru
Как известно, далеко не все автомобилисты на дороге привлекают внимание сотрудников ГИБДД. Одних могут не останавливать годами, тогда как другие тратят на общение с дорожными полицейскими уйму времени. Специалисты рассказали, на что ориентируются сотрудники автоинспекции при остановке машины.
Как поведали сами полицейские, наименьший интерес привлекают машины среднего ценового сегмента 3-7 лет. В старом и дешевом автомобиле за рулем может быть молодой человек без водительских прав или областной житель с запахом после вчерашнего злоупотребления. Владельцы новых дорогих иномарок почему-то считают, что их боятся останавливать сотрудники Госавтоинспекции и часто имеют большое количество неоплаченных штрафов.
Помимо очевидной тренировки, ДПС также привлекают автомобили с разбитой оптикой или повреждённым кузовом. Это является поводом предположить, что автомобилем управляет юный любитель агрессивного вождения, который может сквозь пальцы смотреть на необходимые пункты ПДД.
Как оказалось, самым надежным оберегом от остановки сотрудниками ГИБДД является установленное на переднее пассажирское сиденье детское кресло. Вместе с чистым кузовом это создает впечатление ответственного семьянина за рулём, который внимательно соблюдает законодательство и не нарушает правила.
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Бортжурнал , ГИБДД
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