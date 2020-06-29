Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают? 

Портал Car.ru рассказал, на какие автомобили не обращают внимания инспекторы ГИБД и какие машины обязательно заинтересуют полицейских. Реже остальных инспекторы останавливают авто среднего ценового сегмента возрастом от трех до семи лет.

Как отмечает портал, водителями очень старых и дешевых машин нередко оказываются молодые люди без прав и с признаками алкогольного опьянения, поэтому полицейские относятся к таким авто особенно внимательно.

Также инспекторы обращают внимание на новые дорогие иномарки, за владельцами которых часто числится множество неуплаченных штрафов.

Кроме того, полицейские не пропустят машину с разбитой оптикой или поврежденным кузовом. За рулем такого авто может оказаться молодой водитель, для которого характерно агрессивное вождение.

Одним из самых надежных «оберегов» от ГИБДД портал назвал детское кресло. В сочетании с чистым кузовом это создает впечатление о водителе как о примерном семьянине, который ответственно ведет себя за рулем.

Как сообщал «Рамблер», ранее издание AutoNews рассказало , как можно обжаловать различные автомобильные штрафы.

Самым простым способом обжаловать штраф за неправильную парковку издание назвало подачу заявления на портале mos.ru в разделе «Обжалование нарушения». Там нужно указать номер постановления и причины обжалования. Такой же сервис работает на сайте «Автокод».

Если водитель хочет поспорить со штрафом дорожной инспекции, он должен подать жалобу в территориальное подразделение ГИБДД, выписавшее штраф, на имя сотрудника, оформившего нарушение, либо начальника отделения. К жалобе потребуется приложить копии постановления о штрафе и документов на автомобиль.