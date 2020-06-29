Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают? 

Портал Car.ru рассказал, на какие автомобили не обращают внимания инспекторы ГИБД и какие машины обязательно заинтересуют полицейских. Реже остальных инспекторы останавливают авто среднего ценового сегмента возрастом от трех до семи лет.
Как отмечает портал, водителями очень старых и дешевых машин нередко оказываются молодые люди без прав и с признаками алкогольного опьянения, поэтому полицейские относятся к таким авто особенно внимательно.
Также инспекторы обращают внимание на новые дорогие иномарки, за владельцами которых часто числится множество неуплаченных штрафов.
Кроме того, полицейские не пропустят машину с разбитой оптикой или поврежденным кузовом. За рулем такого авто может оказаться молодой водитель, для которого характерно агрессивное вождение.
Одним из самых надежных «оберегов» от ГИБДД портал назвал детское кресло. В сочетании с чистым кузовом это создает впечатление о водителе как о примерном семьянине, который ответственно ведет себя за рулем.
Как сообщал «Рамблер», ранее издание AutoNews рассказало, как можно обжаловать различные автомобильные штрафы.
Самым простым способом обжаловать штраф за неправильную парковку издание назвало подачу заявления на портале mos.ru в разделе «Обжалование нарушения». Там нужно указать номер постановления и причины обжалования. Такой же сервис работает на сайте «Автокод».
Если водитель хочет поспорить со штрафом дорожной инспекции, он должен подать жалобу в территориальное подразделение ГИБДД, выписавшее штраф, на имя сотрудника, оформившего нарушение, либо начальника отделения. К жалобе потребуется приложить копии постановления о штрафе и документов на автомобиль.