В России отзывают автомобили Audi 

Росстандарт согласовал добровольный отзыв 389 автомобилей Audi A3 и A6, реализованных в России с 2017 по 2019 год. Указанные машины отправят в сервисные центры по причине возможного сбоя в работе системы экстренного вызова спецслужб при ДТП.

В ведомстве уточнили, что из-за отклонения в производстве возможно ошибочное определение координат места нахождения транспортного средства блоком управления ЭРЫ-ГЛОНАСС и, как следствие, некорректная передача информации экстренным службам. В рамках отзывной кампании на указанных автомобилях бесплатно проверят блоки управления с помощью диагностического тестера и, при необходимости, заменят их. Список VIN-номеров машин, попадающих под отзыв, приведён на сайте Росстандарта.

Система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС — это российская разработка, которая является аналогом европейского eCall. С 2018 года абонентские терминалы системы устанавливают на все новые автомобили, реализуемые на российском рынке, а также те, которые впервые проходят процедуру одобрения типа на соответствие требованиям технического регламента.