Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России отзывают автомобили Audi 

Motor.ru и ещё 8 3 часа назад
В России отзывают автомобили Audi
Фото: Motor.ru
Росстандарт согласовал добровольный отзыв 389 автомобилей Audi A3 и A6, реализованных в России с 2017 по 2019 год. Указанные машины отправят в сервисные центры по причине возможного сбоя в работе системы экстренного вызова спецслужб при ДТП.
В ведомстве уточнили, что из-за отклонения в производстве возможно ошибочное определение координат места нахождения транспортного средства блоком управления ЭРЫ-ГЛОНАСС и, как следствие, некорректная передача информации экстренным службам. В рамках отзывной кампании на указанных автомобилях бесплатно проверят блоки управления с помощью диагностического тестера и, при необходимости, заменят их. Список VIN-номеров машин, попадающих под отзыв, приведён на сайте Росстандарта.
Система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС — это российская разработка, которая является аналогом европейского eCall. С 2018 года абонентские терминалы системы устанавливают на все новые автомобили, реализуемые на российском рынке, а также те, которые впервые проходят процедуру одобрения типа на соответствие требованиям технического регламента.
Ранее в июне в России отзывали более четырёх тысяч экземпляров Mercedes-Benz C-Класса, E-Класса и CLS по причине возможного протекания крыши из-за «несоответствия спецификации клеевого соединения». Кроме того, ремонт потребовался 79 автомобилей Toyota Alphard, у которых при парковке на мониторе могут отображаться предупреждения на английском языке, что противоречит российскому законодательству.
Видео дня. Tesla заняла последнее место в рейтинге качества авто
Motor.ru: последние новости
Российские продажи Kia Seltos остановлены из-за конструктивного дефекта Российские продажи Kia Seltos остановлены из-за конструктивного дефекта Определены самые качественные автомобили 2020 года Определены самые качественные автомобили 2020 года Bentley завершила производство модели Mulsanne Bentley завершила производство модели Mulsanne
Комментарии
Бортжурнал , Toyota Alphard , Audi , Toyota , Audi A3 , Mercedes-Benz C-Класс , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Названы признаки готовящегося угона автомобиля
Названы признаки готовящегося угона автомобиля
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Какие двигатели «прославились» своей ненадежностью?
Какие двигатели «прославились» своей ненадежностью?
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В Петербурге два автовладельца не поделили дорогу и устроили стрельбу
00:50
В Петербурге два автовладельца не поделили дорогу и устроили стрельбу
ДТП Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
В России запретили продавать одну из машин Kia
02:00
В России запретили продавать одну из машин Kia
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение