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ТОП-7 автомобильных опций, без которых нам будет только лучше 

Car.ru 2 часа назад
ТОП-7 автомобильных опций, без которых лучше обойтись
Фото: Car.ru
Современные автопроизводители в борьбе за клиента обустраивают машины различными помощниками и множеством вспомогательного оснащения. При этом существенно увеличивается стоимость такого авто в сравнении с базовой комплектацией.
И стоит понимать, что много дополнительных функций реально бесполезны. Так зачем переплачивать?
Открывать багажник ногой, конечно, забавно и, вероятно, удобно, если заняты обе руки. Но как показывает практика, такая опция пока что работает весьма неуверенно.
Штатный ароматизатор, наверное, хорошее решение. Не нужно цеплять различные "елочки" и т.п. Но запас вещества, которое издает приятный аромат, довольно быстро иссякает. А новый флакон стоит недешево.
Явным излишеством в автомобиле является подставка для монет и лампа для чтения. Давно уже все платные услуги на дорогах перешли в электронную сферу. Да и яркий светильник, вероятно, будет полезен не всем.
Что до голосового управления — эта сфера пока еще реально в зачаточной стадии. Устройство очень часто "не слышит" водителя и постоянно переспрашивает.
Подставка для очков — полезно, но зачастую имеет довольно компактные размеры.
А встроенные соцсети — это вообще опасно. Стоит водителю на секунду отвлечься на всплывающее сообщение, как может произойти трагедия.
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